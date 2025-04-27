Там сравнивают его план с фактической капитуляцией.

Украине не стоит соглашаться на предложение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа уступить свои территории.

Об этом в интервью немецкому телеканалу ARD заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает The Telegraph. По его мнению, предложенные американским лидером условия прекращения огня больше похожи на капитуляцию:

"Киев, очевидно, знает, что ему, возможно, придется расстаться с некоторыми территориями, чтобы достичь устойчивого прекращения огня, согласованного в духе доброй воли. Но они, безусловно, не зайдут так далеко - или не должны зайти так далеко - как последнее предложение американского президента".

Министр подчеркнул, что получить такие условия Украина могла бы и сама, еще год назад. "Это похоже на капитуляцию", - отметил Писториус.

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Мирный план Трампа

Согласно данным западных СМИ, администрация Дональда Трампа предложила Украине мирный план, который предусматривает значительные территориальные уступки в пользу России.

В частности, план включает официальное признание Крыма как части России и неофициальное принятие контроля Москвы над оккупированными территориями, которые захватническая армия захватила после начала полномасштабного вторжения.

Украинские чиновники категорически отвергли это предложение, назвав его неприемлемым. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не признает аннексию Крыма и других оккупированных территорий, поскольку это противоречит Конституции и суверенитету государства.

После этого Трамп заявил, что позиция Зеленского о непризнании оккупации Крыма вредит мирным переговорам. Он заверил, что украинского президента "никто не просит признать Крым российской территорией".

Однако уже в одном из интервью президент США сказал, что оккупированный Крым "останется с Россией" и Зеленский якобы это осознает.

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