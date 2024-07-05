Пока советники Трампа размышляют о невыгодном для Киева компромиссе, генсек НАТО указал на отказ РФ придерживаться предыдущих обещаний по прекращению огня.

Глава НАТО Йенс Столтенберг в пятницу отверг призывы США заставить Украину отказаться от территорий или будущего членства в НАТО в обмен на прекращение войны российским правителем Владимиром Путиным. Об этом пишет Politico.

"Мы не можем иметь Минск-3. Нет никаких признаков того, что Путин ... готов вести переговоры о мире", - сказал генсек НАТО на пресс-конференции, имея в виду предыдущие неудачные мирные соглашения между Москвой и Киевом.

Издание напоминает, что два Минских соглашения, подписанные в 2014 и 2015 годах при участии Германии и Франции, были направлены на то, чтобы остановить первое вторжение России в Украину в 2014 году. В том году она незаконно аннексировала Крым, а затем развязала конфликты на востоке Украины.

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"Минское соглашение ввело прекращение огня и позволило самоуправление в части восточной Украины, но в Киеве его восприняли как укрепление российского влияния на конституционный строй Украины. Он никогда не был полностью реализован. Россия разорвала соглашение в 2022 году, когда начала полномасштабное вторжение в Украину", - говорится в материале.

По информации СМИ, союзники и советники Дональда Трампа, возможного кандидата в президенты США от Республиканской партии, разрабатывают планы, как заставить Киев отказаться от попыток отвоевать контролируемые Россией территории и аннулировать свое будущее членство в НАТО в обмен на мирное соглашение с Россией. Так, директор по коммуникациям предвыборной кампании Трампа Стивен Ченг на днях заявил, что "главным приоритетом во время его второго срока будет быстрая договоренность о прекращении российско-украинской войны". В свою очередь Путин заявил, что воспринимает предложение Трампа серьезно.

"Никакого компромисса относительно независимости или территориальной целостности не будет", - ответил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Столтенберг указал на предыдущее поведение Москвы, чтобы оправдать невозможность согласования Киева на мирные условия, изложенные лагерем Трампа.

"Мы видели модель российского агрессивного поведения против Украины. Война началась не в 2022 году, она началась в 2014 году, когда они впервые незаконно аннексировали Крым, затем через несколько месяцев вошли на восток Донбасса, договорились о прекращении огня - Минск 1 - нарушили это, пошли... еще дальше на запад, согласовали Минск-2, ждали семь лет, а затем начали полномасштабную войну и взяли еще больше", - сказал Столтенберг.

По его словам, "то, что нам сейчас нужно, это на самом деле что-то надежное, где война прекращается, а Россия прекращает свою агрессию, и поэтому, когда закончатся боевые действия, нам нужна безопасность, нам нужно дать возможность украинцам сдерживать (агрессора - УНИАН).

"Но нам также нужны определенные гарантии безопасности для Украины", - добавил генсек НАТО.

Сотрудничество Украины с НАТО - последние новости

На грядущем саммите НАТО согласуют "существенный пакет" для Украины. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг.

По его словам, на саммите будет усилена поддержка Украины на долгосрочную перспективу.

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