Столтенберг заверил, что на саммите будет усилена поддержка Украины на долгосрочную перспективу.

На юбилейном саммите НАТО, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне, главы государств и правительств стран-членов Альянса согласуют существенный пакет для Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг сказал в Брюсселе на пресс-конференции, посвященной саммиту Альянса.

В частности, как сказал генеральный секретарь НАТО, на саммите будет усилена поддержка Украины на долгосрочную перспективу.

"Нашей наиболее срочной задачей на саммите станет поддержка для Украины. Украина должна взять верх и они нуждаются в нашей устойчивой поддержке. Поэтому, на следующей неделе, на саммите, я ожидаю, что главы государств и правительств согласуют существенный пакет для Украины", - подчеркнул Столтенберг. Видео дня

В этой связи, по его словам, во-первых, речь идет о помощи по безопасности и обучение для Украины.

"НАТО возьмет на себя координацию и поставку большей части международной помощи по безопасности", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что командование этой координацией будет осуществляться трехзвездочным генералом при участии около 700 человек персонала, которые будут размещаться в штаб-квартире в Германии и в логистических сетях в восточной части Альянса.

Кроме того, во-вторых, речь идет о финансовых обязательствах. Столтенберг ожидает, что союзники НАТО подтвердят решимость поддерживать Украину в развитии силы, способной побороть российскую агрессию сегодня и сдерживать ее в будущем.

Столтенберг напомнил, что со времени полномасштабного вторжения России в Украину, союзники ежегодно предоставляли около 40 млрд евро на помощь в сфере безопасности. "Союзники согласились, что это минимальная базовая линия. И я ожидаю, что союзники на саммите решат сохранить этот уровень в течение следующего года", - добавил он.

Еще генеральный секретарь ожидает, что союзники согласятся справедливо распределить финансовое бремя в соответствии с размером их ВВП и обеспечат постоянный уровень финансирования для Украины. "Мы пересмотрим этот уровень нашей поддержки на саммите в 2025 году", - сказал Столтенберг.

Вместе с тем, в-третьих, он ожидает большей немедленной военной поддержки для Украины. "Я ожидаю, что союзники предоставят дополнительную помощь для противовоздушной обороны и снаряды, а также другие способности", - подчеркнул он.

В-четвертых, он ожидает заключения большего количества двусторонних соглашений по безопасности с Украиной.

В-пятых, речь идет об углубленной военной взаимосовместимости.

"Мы согласимся более тесно работать с Вооруженными силами Украины, в том числе в рамках нового центра совместного анализа, учений и образования Украина-НАТО в Польше. Мы также совместно будем работать над развитием украинской оборонной промышленности и углублять наше сотрудничество по инновациям", - сказал Столтенберг.

Он сказал, что вся совместная работа направлена на то, чтобы сделать Украину сильнее, более совместимой и лучше подготовленной для вступления в Альянс.

Украина в НАТО - заявление Зеленского

Как сообщал УНИАН, на саммите НАТО не будет немедленного приглашения для Украины вступить в Альянс.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина не получит приглашение на вступление в НАТО во время саммита, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне.

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