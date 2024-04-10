Только в 2023 году Штаты выручили более 80 миллиардов долларов через систему продаж военной продукции за рубежом, включая грантовую помощь.

Министерство обороны США фиксирует "огромный" рост продаж военной продукции после широкомасштабного вторжения России в Украину, сообщили в ведомстве со ссылкой на директора Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности Джеймса Хёрша.

По его словам, в прошлом году Минобороны США установило рекорд по продажам военной техники, особенно среди европейских партнеров и союзников. Отмечается, что всего в 2023-м США через систему продаж военной продукции за рубежом, включая грантовую помощь, выручили более 80 миллиардов долларов. Сюда вошли 62,25 миллиарда долларов от продаж оружия, финансируемых союзниками и странами-партнерами США, и 3,97 миллиарда долларов в рамках программы иностранного военного финансирования Title 22.

"Дополнительные 14,68 миллиарда долларов были использованы для Инициативы по содействию безопасности Украины и для программ по наращиванию потенциала партнеров, проводимых Министерством обороны, а также для программ в соответствии с Законом об иностранной помощи", - говорится в сообщении Пентагона.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский акцентировал, что в большинстве случаев 75-80% средств, которые США выделяют на военную помощь Киеву, остаются в Штатах.

Хёрш рассказал, что как в 2022, так и в 2023 финансовом году значительная часть продаж поступила от союзников по НАТО: "Это огромный рост. Это свидетельствует об увеличении инвестиций, которые наши союзники в Европе делают каждый день, и эта история, возможно, не так широко освещается, как хотелось бы".

Он акцентировал, что "огромными покупателями" американской военной техники стали европейские страны, в том числе Швеция, Польша и Нидерланды.

Например, Польша, по его словам, особенно активно участвует в укреплении своей обороны за счет иностранных военных закупок:

"Иностранные военные продажи Польше в 2023 финансовом году включали вертолеты AH-64E Apache; высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS); интегрированные системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной и основные боевые танки M1A1 Abrams".

Отдельно Хёрш отметил усиление важности совместного производства оборонных систем после вторжения России в Украину.

Производство оружия в Европе - актуальное

Напомним, в Financial Times пришли к выводу, что успешное трансграничное производство и принцип единой компании на примере MBDA (Matra BAE Dynamics Aerospatiale) - производителя ракет Storm Shadow / Scalp сегодня рассматриваются как модель того типа сотрудничества в оборонной промышленности, который необходим Европе, стремящейся усилить ВПК перед лицом войны в Украине:

"Объединение ресурсов может быть единственным путем вперед, если вооруженные силы стран ЕС хотят улучшить свое военное оборудование и разработать новые дорогостоящие проекты, одновременно преодолевая фрагментацию и дублирование промышленной базы. Если Дональд Трамп будет переизбран президентом США, Европе, возможно, придется больше заботиться о своей обороне".

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