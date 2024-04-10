Министерство обороны США фиксирует "огромный" рост продаж военной продукции после широкомасштабного вторжения России в Украину, сообщили в ведомстве со ссылкой на директора Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности Джеймса Хёрша.
По его словам, в прошлом году Минобороны США установило рекорд по продажам военной техники, особенно среди европейских партнеров и союзников. Отмечается, что всего в 2023-м США через систему продаж военной продукции за рубежом, включая грантовую помощь, выручили более 80 миллиардов долларов. Сюда вошли 62,25 миллиарда долларов от продаж оружия, финансируемых союзниками и странами-партнерами США, и 3,97 миллиарда долларов в рамках программы иностранного военного финансирования Title 22.
"Дополнительные 14,68 миллиарда долларов были использованы для Инициативы по содействию безопасности Украины и для программ по наращиванию потенциала партнеров, проводимых Министерством обороны, а также для программ в соответствии с Законом об иностранной помощи", - говорится в сообщении Пентагона.
Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский акцентировал, что в большинстве случаев 75-80% средств, которые США выделяют на военную помощь Киеву, остаются в Штатах.
Хёрш рассказал, что как в 2022, так и в 2023 финансовом году значительная часть продаж поступила от союзников по НАТО: "Это огромный рост. Это свидетельствует об увеличении инвестиций, которые наши союзники в Европе делают каждый день, и эта история, возможно, не так широко освещается, как хотелось бы".
Он акцентировал, что "огромными покупателями" американской военной техники стали европейские страны, в том числе Швеция, Польша и Нидерланды.
Например, Польша, по его словам, особенно активно участвует в укреплении своей обороны за счет иностранных военных закупок:
"Иностранные военные продажи Польше в 2023 финансовом году включали вертолеты AH-64E Apache; высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS); интегрированные системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной и основные боевые танки M1A1 Abrams".
Отдельно Хёрш отметил усиление важности совместного производства оборонных систем после вторжения России в Украину.
Производство оружия в Европе - актуальное
Напомним, в Financial Times пришли к выводу, что успешное трансграничное производство и принцип единой компании на примере MBDA (Matra BAE Dynamics Aerospatiale) - производителя ракет Storm Shadow / Scalp сегодня рассматриваются как модель того типа сотрудничества в оборонной промышленности, который необходим Европе, стремящейся усилить ВПК перед лицом войны в Украине:
"Объединение ресурсов может быть единственным путем вперед, если вооруженные силы стран ЕС хотят улучшить свое военное оборудование и разработать новые дорогостоящие проекты, одновременно преодолевая фрагментацию и дублирование промышленной базы. Если Дональд Трамп будет переизбран президентом США, Европе, возможно, придется больше заботиться о своей обороне".