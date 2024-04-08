В издании рассказали, как производители ракет Storm Shadow в свое время фактически запустили новую модель оборонного сотрудничества.

Успешное трансграничное производство и принцип единой компании на примере MBDA (Matra BAE Dynamics Aerospatiale) - производителя ракет Storm Shadow / Scalp сегодня рассматриваются как модель того типа сотрудничества в оборонной промышленности, который необходим Европе, стремящейся усилить ВПК перед лицом войны в Украине, пишет Financial Times.

Когда в середине 1990-х британским военным потребовались новые крылатые ракеты, правительство отказалось от признанных американских производителей оружия в пользу молодой компании с небольшой репутацией, говорится в публикации.

"Прибыльный заказ на ракету воздушного базирования под названием Storm Shadow и ее французскую версию Scalp стал ключом к закреплению новаторского союза между Великобританией и Францией, образовавшегося в результате слияния подразделения по производству ракет British Aerospace и французской Matra. Сегодня Storm Shadow/Scalp стал одним из самых мощных орудий Украины в борьбе с Россией, а стоящая за ним компания с тех пор превратилась в MBDA, европейскую ракетную компанию, способную конкурировать с американскими Lockheed Martin и Raytheon", - отмечается в статье FT.

Как объяснил старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Дуглас Барри, помогло политическое и промышленное признание того, что европейская промышленная база слишком фрагментирована: "Это был случай необходимости. Вы либо выживете вместе, либо потонете независимо друг от друга".

"Слишком часто конфликты по поводу рабочих мест, распределения труда и потенциальной потери суверенитета препятствуют более тесному сотрудничеству. Прогресс в реализации двух флагманских оборонных программ Европы - создания истребителя следующего поколения и проекта будущего танка - задерживается из-за распрей среди подрядчиков и разногласий между странами. Объединение ресурсов может быть единственным путем вперед, если вооруженные силы стран ЕС хотят улучшить свое военное оборудование и разработать новые дорогостоящие проекты, одновременно преодолевая фрагментацию и дублирование промышленной базы. Если Дональд Трамп будет переизбран президентом США, Европе, возможно, придется больше заботиться о своей обороне", - пишет Financial Times.

По словам аналитика Фрэнсиса Туса, MBDA - "выдающаяся европейская компания, где избавились от национализма".

"Если вы хотите объединить команду, вам необходимо преодолеть свои национальные интересы и действовать в интересах целого", - отметил исполнительный директор MBDA в середине 2000-х годов Марван Лахуд.

Он также признал тот факт, что основательно MBDA помогло отсутствие прямого участия государства: "Государства - плохие акционеры, потому что их миссии в качестве акционеров, регулирующих органов, клиентов и стражей национальной безопасности создают постоянные конфликты интересов".

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню на днях заявил, что "будущее будет стремиться к модели MBDA".

Напомним, на днях клава крупнейшего военного подрядчика Германии Rheinmetall Армин Паппергер призвал европейские страны создать более крупные и специализированные оборонные группы, чтобы конкурировать с соперниками из США. Он считает, что, если Европа хочет более тесного сотрудничества в сфере обороны, странам необходимо специализироваться на различных видах военных технологий.

MBDA - что еще известно о производителе Storm Shadow

MBDA (Matra BAE Dynamics Aerospatiale) - ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем. Была образована путем объединения Aerospatiale-Matra Missiles (структура EADS), Finmeccanica и Matra BAe Dynamics в декабре 2001 года

После того, как в 1996 году British Aerospace и французская Matra объединили свою ракетную деятельность, MBDA была официально создана пять лет спустя после включения итальянских оборонных активов через Alenia Marconi Systems. Компанией владеют BAE Systems и Airbus, которым принадлежит 37,5% акций соответственно, а остальная часть принадлежит акционерам из Италии.

Также известно, что ракеты Taurus, превосходящие по возможностям Storm Shadow / Scalp, производится совместным предприятием MBDA Deutschland и шведской Saab.

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