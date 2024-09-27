Война может закончиться завтра, если Путин выведет свои войска, отметил Дэвид Лемми.

Уже в следующем году ситуация для Путина станет намного сложнее. Об этом в интервью Голосу Америки заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лемми со ссылкой на данные разведки:

"Его (Путина - УНИАН) экономика находится в плохом состоянии. Ему будет очень трудно справиться с количеством потерь и жертв, которые он понес".

По его словам, сейчас, перед зимним периодом, именно тот момент, когда Запад должен продемонстрировать свою смелость и абсолютную преданность.

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Также Лемми добавил, что война может закончиться завтра, если Путин выведет свои войска.

"Но при отсутствии у Путина какого-либо желания вести переговоры мы должны продолжать поддерживать Украину. Потому что цена отказа от поддержки Украины была бы намного выше в финансовом смысле. Ведь тогда расходы на оборону существенно возросли бы для всех западных союзников. И балтийская граница была бы очень уязвима к угрозам Путина. Поэтому мы стоим с Украиной столько, сколько нужно. И я уверен, что мы это выдержим", - уверен глава МИД Великобритании.

Удары вглубь России - актуальное

Напомним, как писал The Wall Street Journal, в последние недели резко сократилось число ударов России по Харькову и области - с 30-60 ударов ежедневно до трех-пяти в большинство последних дней. Относительное спокойствие в регионе наблюдается с тем пор, как Украина перешла в наступление на российской территории в Курской области, а также принялась атаковать склады оружия в РФ.

США могут развить этот импульс, сняв ограничения на использование Украиной армейских тактических ракетных систем на территории России, и опыт Харькова иллюстрирует, к каким изменениям это может привести, резюмировали в WSJ.

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