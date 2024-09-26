Как пишет издание, на восточном фронте "нет ни видения конца войны, ни беззаботных мечтаний об остановке орудий".

Среди сражающихся на Донбассе украинских бойцов мало надежды на то, что план победы, который президент Украины Владимир Зеленский представляет в США, поможет им сдержать российские войска, пишет The Times.

"Среди войск на этих восточных линиях фронта мало разговоров о скором большом раскрытии "победного плана" президентом Зеленским в Вашингтоне. Нет никакого ощущения, что это уменьшит необходимость продолжать сражаться, чтобы сдержать изнурительное наращивание российских наступлений. Нет ни видения конца войны, ни беззаботных мечтаний об остановке орудий", - говорится в публикации.

Отмечается, что в целом такие слова, как "план победы", нелегко применить к ходу войны на восточном фронте Украины.

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"Мы живем здесь каждый день, думая о более насущных проблемах… Слишком мало наших солдат, слишком много российских солдат; недостаточно снарядов для нас, слишком много российских беспилотников. Знакомые проблемы. Проблемы, к которым мы привыкли", - отметил 25-летний офицер 93-й бригады Украины с позывным "Нара".

По его словам, одна из ключевых таких проблем - как убить больше российских оккупантов.

The Times пишет, что ежедневные переживания солдат на "нуле" представляют собой видение ужаса, едва ли поддающееся описанию. Под пронизанным российскими дронами небом пехотинцам часто приходится идти ночью в одиночку или парами несколько километров по открытой местности к своим позициям, и, оказавшись там, они могут застрять в одном и том же бункере на месяц до ротации, говорится в статье.

Один из раненых украинских солдат, 50-летний Алексей дал леденящий своей краткостью отчет об этой жизни под дронами-камикадзе на "нуле":

"Воздух постоянно воет от FPV-дронов и снарядов, пролетающих над вами… Такое ощущение, что каждую секунду что-то пытается вас убить. Каким бы храбрым вы ни были или ни пытались быть, это шок. И вы тоже чувствуете это. Вы чувствуете запах смерти повсюду".

Общая картина, с которой сталкиваются украинские силы, едва ли более привлекательна, добавили в издании.

План победы Украины - актуальное

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в плане победы, который он представляет сейчас в США, нет пункта о переговорах с Россией.

Этот план, по словам президента, направлен на "укрепление Украины" с целью заставить Путина сесть за стол переговоров на справедливых условиях.

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