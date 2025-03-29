По его мнению, Путин не просто может и готов использовать ядерное оружие, а хочет этого.

Если бы российский диктатор Владимир Путин решился применить ядерное оружие, под удар могли бы попасть Винница, Житомир, Борисполь или Бровары.

Такое предположение высказал исследователь геостратегии, основатель Free Nations PostRussia Forum Олег Магалецкий в эфире "Киев 24". "Это может быть один из областных центров Украины неподалеку от Киева, например Винница или Житомир. Или один из городов-спутников Киева, например Борисполь или Бровары", - предположил эксперт.

Он добавил, что если Путин решит применить ядерное оружие или на линии фронта, или против гражданских, - это все равно означает пересечение определенной границы. "Если он будет готов пересечь этот рубикон, думаю, что он будет готов ударить по городу", - сказал эксперт.

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По его мнению, Путин не просто может и готов использовать ядерное оружие, а хочет этого.

"Он даже ищет повод для его использования", - добавил Магалецкий.

Ядерное оружие в мире

Аналитики Defense Express отметили, что мир стоит на пороге новой ядерной гонки, когда целый ряд стран начнет разрабатывать свой ядерный щит. По оценке американских специалистов, среди стран, которые захотят получить ядерное оружие в скором времени: Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия, Польша.

Отмечалось также, что ряд американских чиновников и экспертов предположили вполне возможное каскадное расширение количества ядерных стран в мире в сжатые сроки. По их мнению, достаточно будет первой страны, которая об этом объявит, чтобы доктрина нераспространения ядерного вооружения ушла в историю.

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