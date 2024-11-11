Возможно, лучшее, на что может надеяться Украина и ее сторонники, – это то, что Трамп не выведет США из НАТО и позволит Европе покупать американское оружие для ВСУ, пишет автор.

Европейские страны должны осознать, что после инаугурации Дональда Трампа помощь США может прекратиться, и разработать собственные планы – не только для поддержки Украины в ее экзистенциальной борьбе, но и для защиты собственной безопасности, поскольку глобальная роль Штатов уменьшается.

Об этом пишет в материале для The Atlantic профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюса в Шотландии Филлипс Пейсон О'Брайен. По его словам, возможно, лучшее, на что может надеяться Украина и ее сторонники, – это то, что Трамп не выйдет из НАТО, а также позволит европейским государствам покупать оружие американского производства для Украины.

К тому же, Вашингтон, вероятно, перестанет возглавлять глобальную оппозицию агрессии РФ и заниматься результатами российско-украинской войны – крупнейшей войны в Европе с 1945 года.

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"Ведь президент Соединенных Штатов будет ближе лично к главе крупнейшей диктатуры Европы, чем к любому из демократически избранных лидеров континента", – объясняет О'Брайен.

И эти лидеры уже давно должны были начать готовиться к новому президентскому сроку Дональда Трампа, однако последний год многие европейцы "выживают за счет надежды". Все надеялись, что после событий 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий, за него никто не проголосует.

"Сейчас разумным предположением является то, что США больше не будут гарантировать безопасность Европы от России и других угроз. Лидеры должны представить себе мир, где НАТО больше не существует – или где Соединенные Штаты больше не являются ведущей силой в альянсе. В некотором смысле, это более страшно психологически, чем на практике. Европа – то есть демократические страны, связанные с такими институтами, как НАТО и Европейский Союз, – имеет экономические и технологические ресурсы для обеспечения серьезных оборонных усилий", – пишет автор.

Так, в Европе проживает многочисленное и достаточно образованное население, способное укомплектовать современные вооруженные силы. К тому же, Европа имеет мощный военный потенциал, и он постоянно растет. Но есть и слабые места, и их много.

Европа разработала огромное количество военно-технических систем, но производит их в небольших количествах. Такой бутиковый подход к развитию военного потенциала усугубляется слабыми инвестициями в логистику и ограниченной способностью производить запасы и оборудование быстро и надежно, достаточной для поддержки военных усилий.

Быстро наращивать производство будет сложно, но это необходимо. Однако наивысшим приоритетом для Европы должно быть обеспечение Украины на случай, если Трамп таки остановит помощь со стороны США. Европа может предоставить больше боеприпасов, средств ПВО и ракет большой дальности.

Также европейские демократии могут работать с Украиной над модернизацией и расширением ее потенциала в области беспилотных летательных аппаратов, что поможет развивать отрасль и в других странах Европы:

"Европе и даже Соединенным Штатам есть чему поучиться у Украины относительно беспилотных летательных аппаратов. Инновационный цикл в Украине является быстрым; основные достижения происходят за несколько месяцев, а то и недель".

Украина нуждается в возможности наладить серийное производство тех беспилотных технологий, которые разрабатываются в стране. Для этого нужны специализированные компоненты, и Европа может с этим помочь.

Если Штаты отступят от поддержки Киева, европейские столицы могут пойти на более решительные шаги, которые администрация Байдена не позволила из-за своей чрезмерной осторожности. Так, в Европе могут дать Украине разрешение на атаку любых российских военных объектов. Россия пользуется оружием от своих партнеров для ударов по украинским городам, поэтому ограничение на применение западного вооружения "не имеет никакого смысла", объясняет О'Брайен.

Но европейские страны могли бы пойти еще дальше и развернуть свои войска в Украине – по крайней мере на западе, чтобы сбивать российские ракеты и беспилотники. Также силы Европы могли бы открыто помогать в подготовке украинских войск непосредственно в Украине, помогать с противовоздушной обороной и тренировками.

Безусловно, европейский континент страдает от проблемы коллективных действий. В Германии правительство канцлера Шольца оказалось на грани краха. И даже если оно выживет, ему, скорее всего, не хватит смелости предпринять решительные шаги, чтобы помочь Украине.

И все же самое большое препятствие – ментальное. После десятилетий ожидания от США мудрых и решительных действий в защиту более широкого демократического мира Европа должна начать думать и действовать самостоятельно и в собственных интересах, считает автор:

"Возвращение Трампа означает, что необходимо столкнуться с вещами, которые раньше было невозможно представить. И в Украине может родиться новая Европа".

Трамп – следующий президент США: реакция Европы

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала немедленно увеличить помощь Украине. Глава РФ Владимир Путин может воспользоваться переходным периодом в США, пока Дональд Трамп не станет президентом. Бербок подчеркнула, что Украине должно быть предоставлено все, что Европа может предложить.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорит, что победа Трампа на выборах приводит к тому, что мир меняется, а Европе нужно становиться сильнее. По его словам, для Европы избрание Трампа станет возможностью для пробуждения.

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