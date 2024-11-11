Он также отмечает, что удары наших сил по российским арсеналам снизили количество артиллерии, которую применяет враг, и это заметно на фронте.

Благодаря Курской операции 50 тысяч личного состава армии оккупанта не могут быть направлены на другие направления ударов России на нашей территории. Об этом в своем видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский, говоря о ситуации на фронте.

"Утро - подробный доклад Главкома Сырского. Фронт, прежде всего это наше Кураховское направление, другие направления также в Донецкой области. Внимательно - по Курской операции. Там наши ребята сдерживают достаточно значительную группировку российских войск - 50 тысяч личного состава армии оккупанта, которые благодаря Курской операции не могут быть направлены на другие направления ударов России на нашей территории", - отметил он.

Глава государства отметил храбрость украинских воинов и каждого подразделения, которое привлечено к этим боям.

Видео дня

"Также я хочу отметить все наши силы, которые наносят удары по российским базам, логистике, тылам. Удары наших сил по российским арсеналам снизили количество артиллерии, которую применяет оккупант. Это заметно на фронте. Именно поэтому мы нуждаемся в дальнобойных решениях от партнеров - от Америки, от Британии, от Германии. Это то, что жизненно необходимо", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что чем дальше могут бить имеющиеся у нас ракеты, наши дроны, тем меньше реальной боевой силы будет у России.

Курская операция ВСУ

Как сообщал УНИАН, ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что десятки тысяч военных из лучших российских частей пытаются вытеснить украинских защитников и продвинуться на Курском направлении.

Сырский провел работу в частях и подразделениях, участвующих в боевых действиях на Курском направлении. По его словам, важность этого участка фронта нельзя недооценивать, учитывая количество войск противника, которые там сосредоточены.

Он добавил, что россияне получили приказ от своего руководства и теперь пытаются продвинуться вглубь территории, которая находится под контролем Сил обороны Украины.

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