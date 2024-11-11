За первые три дня массированного наступления РФ в Курской области враг понес серьезные потери.

Россия собрала огромные силы для контрнаступления на территории Курской области. Но оно превратилось в катастрофу для российского диктатора Владимира Путина и его генералов, пишет аналитик издания BILD Юлиан Рёпке.

Как говорится в его посте в социальной сети Х, за первые три дня массированного наступления РФ в Курской области враг понес серьезные потери. В частности, потеряно 28 единиц бронетехники (в основном современных БТР-82А) и более 200 солдат убитыми и ранеными.

"Какая катастрофа для Владимира Путина и его генералов", – написал Репке.

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Он также добавил карту, иллюстрирующую ситуацию в Курской области:

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Reuters пишет, что следующие четыре-пять месяцев на фронте будут ключевыми и определят позиции, с которыми обе стороны выйдут на переговоры. Собеседник агентства выразил надежду, что война приближается к завершению.

Тем временем ситуация вокруг Курахово Донецкой области продолжает ухудшаться. Враг уже заходит на окраины города. Как сообщает проект DeepState, враг продолжает реализацию своего масштабного плана охвата города, заходя с флангов, и пытается выйти на логистические пути украинских сил.

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