Путин боится, что, выходя на переговоры сейчас, он будет выглядеть слабым.

Кремль не пойдет на мирные переговоры до тех пор, пока российской армии не удастся вытеснить ВСУ из Курской области. Об этом пишет российское оппозиционное издание "Верстка" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По их словам, Путин готов говорить "как минимум о заморозке войны", но не сейчас.

"Переговоры будем вести только с позиции силы", — говорит собеседник, близкий к Кремлю. Он поясняет, что выбить ВСУ из Курской области нужно, чтобы Москва не выглядела так, будто она "дала заднюю".

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В Кремле считают, что у них есть достаточно времени на это, поскольку переговоры при посредничестве США начнутся не ранее 20 января — на эту дату назначена инаугурация Дональда Трампа.

"По факту никаких переговоров не будет пока ВСУ стоят в Курской области. Стоит задача выбить их до конца года", — пояснил "Вёрстке" второй источник, близкий к администрации "президента" РФ.

Третий источник добавляет, что на текущий момент Москва пока не выходит на прямые переговоры. По его словам, именно Путин должен будет предложить прекращение войны после того, как российские войска возьмут под контроль всю территорию Курской области.

Этот же источник утверждает, что еще перед заходом ВСУ в Курскую область якобы планировалось договориться о прекращении взаимных ударов по энергетике, чтобы дальше перейти к переговорам о прекращении войны. Но якобы именно курская операция ВСУ сорвала эти планы.

Перспектива мирных переговоров

Как писал УНИАН, после своей победы на выборах Трамп провел серию телефонных разговоров с европейскими лидерами. По данным Bloomberg, в одной из этих бесед он якобы дал понять, что намерен требовать уступок не только от Киева, но и от Москвы, чтобы заключить мир.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что Путин наоборот уверен, что Трамп будет во всем к нему прислушиваться и фактически играть на стороне Москвы во время переговоров.

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