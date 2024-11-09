РФ рассмотрит перезагрузку отношений между государствами только при условиях, которые выгодны Москве и не предлагают ничего взамен Вашингтону.

Правитель РФ Владимир Путин считает, что новоизбранный президент США Дональд Трамп будет прислушиваться к интересам и предпочтениям Кремля.

Как сообщает Институт изучения войны, во время своего выступления на Валдайском форуме 7 ноября, Путин заявил, что открыт для дискуссий по "восстановлению" российско-американских отношений. При этом он убежден. что переговоры должен инициировать сам Вашингтон.

По словам аналитиков, лидер Кремля намекнул, что РФ рассмотрит перезагрузку отношений между государствами только при условии отмены санкций против его страны и прекращения поддержки Украины. Речь идет об условиях, которые выгодны Москве и не предлагают ничего взамен Вашингтону.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 8 ноября добавил, что заявление Путина не свидетельствует об изменении военных целей России в Украине, а совсем наоборот.

"Путин, возможно, пытается позиционировать себя как обращающегося к Трампу. Однако он сигнализирует своей внутренней аудитории, что Кремль не желает уступать ни одним аспектом своих максималистских целей в Украине или на более широкой мировой арене", - объясняют аналитики ISW.

Впоследствии российское оппозиционное издание "Медуза" написало, что Кремль издал инструкцию для государственных и прокремлевских СМИ с указаниями освещать заявления Путина на Валдае.

Журналисты должны были подчеркивать особую роль России в создании "нового мирового порядка" и изображать Путина как "величайшего мирового лидера". Причем его мышление, "широта политической мысли" и роль "голоса глобального большинства и нового мирового порядка", отличают его от западных политиков, вероятно, включая Трампа.

В то же время в пособии не упоминается об освещении слов Путина относительно Трампа и возможных переговоров с США. Лидер Кремля направил свои заявления на формирование внешней политики Трампа и достижения очередной перезагрузки отношений между странами на условиях России.

Трамп и Путин - какие прогнозы экспертов

Как известно, Путин публично поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США.

Российский МИД заявил, что в Москве "не питают иллюзий" относительно избранного американского президента, поскольку американские элиты якобы слишком русофобские.

Глава "Института Американистики", аналитик "Интерньюз-Украина" Владислав Фарапонов считает, что нам нужно понять, готов ли Трамп давить на Путина, и насколько.

Business Insider предупредил, что Путин продолжит войну и Трамп его остановить не сможет.

Аналитик WP отметил, что Трамп больше обвиняет Зеленского, чем Путина из-за войны в Украине.

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