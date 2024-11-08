В США не видят подтверждений того, что Путин готов отказаться от своих намерений продолжать поглощать украинскую территорию.

В Соединенных Штатах Америки не видят никаких подтверждений того, что российский диктатор Владимир Путин готов к переговорам о завершении развязанной против Украины войны не на своих условиях.

Такое заявление сделал на брифинге спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер. По его словам, хозяин Кремля не готов отказаться от своих намерений поглощать Украину.

"Мы не видим подтверждений того, что Путин готов отказаться от своего требования продолжать поглощать украинскую территорию", – заявил спикер.

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Миллер высказал уверенность в том, что существуют переговоры, на которые согласится Путин, где он получит "все, что хочет, а Украина не получит ничего из того, на что она имеет право согласно Статуту ООН".

И это не те переговоры, в которых заинтересован президент Украины Владимир Зеленский, "да и не должен быть заинтересован", подчеркнул спикер Госдепа.

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Идеи о прекращении огня без предоставления Украине гарантий безопасности могут привести к дальнейшей оккупации и разрушению Украины российскими захватническими войсками. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский.

Кроме того, глава государства считает, что быстрое окончание войны, которое обещал Дональд Трамп, обязательно будет означать определенные потери для Украины.

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