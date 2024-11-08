Новоизбранный президент США уже провел ряд телефонных разговоров с европейскими лидерами.

Дональд Трамп понимает, что не может принудить Украину к уступкам России, не получив взамен определенных уступок со стороны Москвы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников.

Издание напоминает, что во время избирательной кампании Трамп обещал быстро прекратить боевые действия в Украине, но неоднозначно высказывался относительно поддержки Киева. Поэтому сейчас европейские лидеры активно обсуждают, как им действовать в случае, если новая администрация США откажется от поддержки Украины.

Однако Трамп, похоже, не планирует просто "бросить Украину под автобус". Это следует из первого раунда телефонных разговоров, которые победитель американских выборов уже провел с европейскими лидерами.

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Так, по словам высокопоставленного чиновника, с которым на условиях анонимности говорил Bloomberg, по крайней мере в одном из этих разговоров обсуждался подход Трампа к мирным переговорам по войне в Украине. И Трамп якобы "дал понять, что он осознает, что не может просто заставить Украину пойти на уступки Путину, не получив ничего взамен".

А тем временем в руководстве ЕС подчеркивают необходимость поддержать Украину, независимо от позиции США.

"Коллеги очень хорошо понимают, что поддержка Украины - это укрепление нас самих. Если мы будем слабы с Россией, какой сигнал мы пошлем остальному миру, включая Китай", - сказал журналистам президент Европейского Совета Шарль Мишель.

Победа Трампа и перспективы для Украины

Политические обозреватели разделились во мнениях о том, следует ли считать приход Трампа благом или катастрофой для Украины. Так, издание The Economist считает, что Трамп может стать тем, кто может вывести войну из "кровавого тупика". И виноватой в этом является администрация Джо Байдена, которая поддерживала Украину настолько вяло, что поставила украинцев в проигрышную ситуацию.

Другого мнения придерживаются в авторитетном британском издании The Guardian. Там считают приход Трампа катастрофой для Украины. Не только из-за дружественного отношения к Путину и негативного к Зеленскому, но и из-за неуклюжести Трампа в дипломатии.

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