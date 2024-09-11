Индия должна стать модератором на переговорах, убежден украинский посол.

Украина хочет, чтобы Индия "модерировала" переговоры между Киевом и Москвой и использовала свои связи с Россией, чтобы убедить Кремль присоединиться к мирным переговорам. Об этом заявил посол Украины в Индии Александр Полищук, пишет Bloomberg.

По его словам, Украина предложила Индии провести мирный саммит до ноября этого года с целью прекращения конфликта, но пока неясно, согласится ли Нью-Дели.

"Если Индия стремится получить постоянное место в Совете Безопасности ООН, чтобы служить собственным интересам, она устанавливает планку слишком низко", - сказал Полищук, намекая на недостаточные усилия Индии в прекращении российской агрессии в Украине.

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Как отмечает Bloomberg, ранее Нью-Дели согласился передавать сообщения между Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, но не желает быть более активным.

Индия не должна довольствоваться тем, что играет роль "почтальона, который передает сообщения между Украиной и Россией", а должна играть более "надежную роль", - сказал Полищук.

Перспектива мирных переговоров с РФ

Как писал УНИАН, на прошлой неделе президент Зеленский сообщил, что на втором мирном саммите Украина представит свой план мирного урегулирования с РФ. На саммит, который, как ожидается, должен состояться этой осенью, хотят пригласить и представителей РФ.

Накануне бывший министр обороны РФ, а ныне секретарь Совбеза Сергей Шойгу впервые за долгое время сделал громкое заявление. Он озвучил тезис, который, вероятно, разделяет Кремль: Россия не пойдет на мирные переговоры с Украиной, пока не вернет себе контроль над Курской областью.

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