По его словам, сейчас предпосылок для переговоров об установлении мира нет.

Бывший министр обороны РФ, действующий секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что переговоры с Украиной невозможны, пока ВСУ находятся на территории Курской области.

Как заявил Шойгу в интервью российским пропагандистам, переговоров не будет, пока ВСУ якобы совершают "ядерный террор", имея в виду якобы планы по захвату Курской АЭС.

"Мы с террористами никаких переговоров не вели, не ведем и не будем вести. А именно такими они являются. Стремление устроить ядерный террор в отношении Курской атомной станции, это ничто иное как верхний уровень терроризма", - заявил Шойгу.

По словам генерала-неудачника, ВСУ якобы направлялись к Курской АЭС, чтобы захватить ее.

"Пока мы не отбросим их со своей территории, мы, конечно, никаких переговоров с ними вести не будем", - сказал он.

Мирные переговоры с Россией

Как писал УНИАН, президент Зеленский подтвердил, что Киев совместно с партнерами готовит к рассмотрению на следующем саммите мира, на который пригласят также и представителей РФ, детальный план окончания войны. Однако в России предупреждают, что не пойдут на предложенную Украиной формулу мира, поскольку она предусматривает восстановление международно признанных границ Украины.

Недавно Путин говорил, что переговоры должны базироваться на "мирном плане", проект которого был подготовлен весной 2022 года. Этот план предусматривает фактическую капитуляцию Украины.

На днях стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц готовит "мирный план" для Украины. По информации La Repubblica, он предусматривает сохранение за РФ ранее захваченных украинских территорий.

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