По словам Мэтьюза, Трамп начинает это понимать.

Российский диктатор Владимир Путин продолжает испытывать на прочность терпение президента США Дональда Трампа. Пока глава Кремля регулярно предлагает различные "жесты мира", российские войска продолжают наносить удары по гражданским объектам в Украине.

Британский историк и журналист Оуэн Мэтьюз в своей колонке для издания The Telegraph заявил, что Путин не воспринимает всерьез Трампа. Он уверен, что российский диктатор манипулирует американским лидером.

Путин не хочет мира в Украине

Мэтьюз напомнил, что недавно специальный посланник Трампа Стив Виткофф прогуливался по Арбату в Москве вместе со своей женой и путинским переговорщиком, где они обсуждали различные планы США и России. Уже ночью российские ракеты атаковали Кривой Рог, Сумы, Харьков и Киев.

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Журналист высказался и о "перемирии", которое Путин объявил на три дня в честь военного парада на Красной площади. Он отметил, что эта идея может показаться отличным шагом, но всего за несколько часов до этого глава МИД РФ Сергей Лавров озвучил список жестких требований Кремля для завершения войны. Среди этих требований - официальное признание российского контроля над всеми оккупированными территориями Украины и ограниение в отношении украинской армии.

Трамп теряет терпение

По словам Мэтьюза, Трамп начал догадываться, что Путин не хочет мира. Он напомнил, что президент США уже неоднократно намекал на это, выражая свое недовольство.

Журналист добавил, что Трамп угрожал ввести вторичные санкции против России. По его словам, Путину стоит серьезно отнестись к этому, так как падение цен на энергоносители уже оказывает давление на военную экономику РФ. Он считает, что согласованное давление со стороны Вашингтона с целью прекращения экспорта нефти в Индию, Китай и ЕС будет просто разрушительным.

Путин же уверен в том, что Трамп никогда не применит против него всю финансовую и регулятивную мощь США, подчеркнул журналист. Российский диктатор хочет сыграть на жадности президента США. Поэтому российская сторона все чаще публично говорит о совместных российско-американских нефтяных проектах.

Мэтьюз напомнил, что 20 апреля Трамп опубликовал сообщение в своей соцсети Truth Social, в котором заявил о том, что Украина и Россия могут начать вести большой бизнес с США, если согласятся заключить мирное соглашение. Журналист не исключает, что так президент США выразил свои истинные намерения.

Журналист спрогнозировал, что Россия, вероятнее всего, будет затягивать мирный процесс до последнего. Украина же продолжает идти на уступки США, но категорически против признания Крыма российским.

Мэтьюз считает, что при помощи вопроса принадлежности Крыма Путин попытается вбить клин между Украиной и США. Также он не исключает, что российскому диктатору придется уступить, если Трамп выполнит свои угрозы по отношению к Москве.

Путин и Трамп - другие новости

Ранее в интервью The Atlantic Президент США Дональд Трамп рассказал о своем отношении к российскому лидеру Владимиру Путину и украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Американский лидер допустил, что Путин вполне может довести ситуацию до того, что он безоговорочно встанет на сторону Украины.

Кроме того, в The Economist писали, что Трамп своей торговой войной нанес "удар под дых" Путину. Индекс, составленный банком Goldman Sachs, показывает, что с конца прошлого года годовой экономический рост России упал примерно с 5% до нуля.

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