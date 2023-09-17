Там отметили, что лидерство в предоставлении Украине оружия продолжилось и при премьере Риши Сунаке.

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон ошибается, критикуя власть из-за медленной отправки оружия Украине.

Такое заявление сделал глава МИД страны Джеймс Клеверли в эфире Sky News. Он напомнил, что при Джонсоне Британия дала Украине противотанковые ракетные комплексы NLAW, "сыгравшие важную роль в защите Киева", и он "отдает должное его лидерству в этом вопросе". Однако, заметил Клеверли, это лидерство продолжилось и при премьере Риши Сунаке.

"Мы были первыми в мире, кто передал танки... Мы первые взяли на себя обязательства по подготовке пилотов истребителей. Мы были первыми, кто взял на себя обязательства по ракетам дальнего радиуса действия, которые помогают ВСУ в борьбе на юге и востоке Украины", – рассказал министр.

Он подчеркнул, что по всем этим показателям лидерство у Британии. Глава британского МИДа отметил, что "серьезно относится к комментариям "Джонсона, но утверждает, что список вооружений, уже предоставленных Лондоном, является "доказательством того, что он ошибается в этом вопросе".

Обвинение Бориса Джонсона

В материале для газеты The Spectator Джонсон призвал правительство Британии прекратить медлить и отправлять больше оружия Украине. Джонсон сказал: "Я задавал этот вопрос раньше и спрашиваю еще раз: какого черта мы ждем?". Иначе, отметил он, существует риск катастрофической победы президента РФ Владимира Путина. Кроме этого, Джонсон подчеркнул, что не верит в возможность компромисса с Путиным относительно его войны против Украины.

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