Он призывает лидеров Альянса гарантировать Украине, что она станет членом НАТО без условий.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал решение лидеров НАТО не приглашать Украину в Альянс на саммите в Вильнюсе.

В своей колонке на DailyMail он призвал Запад быть сильным, положить конец пустословию и принять Украину в НАТО как можно быстрее. "Когда лидеры НАТО приехали в Вильнюс на этой неделе, было совершенно очевидно, что они должны делать. Они должны были быть сильными. В этом весь смысл НАТО", - возмутился Джонсон.

Он убежден, что члены Альянса должны были выразить свое коллективное уважение и благодарность за героическое сопротивление Украины. "...в борьбе, в которой ни один солдат НАТО не был ранен или убит, потому что мы в странах НАТО знаем - и постоянно говорим - что украинцы борются за всех нас", - добавил экс-премьер.

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По словам Джонсона, именно нерешительность Запада побудила Путина вторгнуться в Украину. "Ни одна страна не сделала и не приложила больше усилий, чем Украина, чтобы продемонстрировать свою готовность к членству в НАТО. Никакие вооруженные силы не являются более грозными и более эффективными в использовании оружия НАТО. Ни одна страна больше не нуждается в членстве в НАТО", - добавил он.

Джонсон отмечает, что от Альянса требовалось только дать Украине четкий график, чтобы украинцы знали, что их ждут в Альянсе сразу после войны - даже если она закончится в следующем году.

"Все, что украинцы получили на этой неделе, - это "приглашение" вступить в НАТО, "когда союзники договорятся и когда будут выполнены условия". Неудивительно, что поначалу президенту Зеленскому было трудно скрыть свое разочарование. Когда союзники согласны? Когда условия соблюдены? Согласно бухарестским выводам, союзники обо всем этом договорились еще 15 лет назад!" - возмутился Джонсон.

Пока Украина лишена формальных гарантий безопасности по Статье 5 НАТО, Путин будет продолжать террор, убежден экс-премьер."Когда мы усвоим урок последних 20 лет обращения с Путиным? Пока он думает, что есть шанс вернуть Украину обратно в орбиту Москвы - пока он думает, что может воссоздать Советский Союз, - он будет пытаться", - сказал он.

Он отметил, что Великобритания "жестко проводит закулисную компанию" и стремится установить график для Украины. "Нежелание лежит не в Лондоне", - добавил он.

Джонсон считает главной проблемой то, что некоторые партнеры все еще верят, что войну можно закончить только путем переговоров.

"Они считают, что сейчас мы должны быть искусно двусмысленными, потому что они думают, что вопрос о членстве Украины в НАТО еще может быть частью сделки. Вы можете заключить сделку с Путиным, думают они: вы выводите свои войска, и мы не дадим Украине вступить в НАТО. Это безумие. На протяжении всей этой войны Запад имел тенденцию повторять одну и ту же ошибку снова и снова: переоценивать Путина и недооценивать Украину.

Саммит НАТО: итоги

Незадолго до саммита Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в Альянс. Он заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО во время войны, однако это будет мощным сигналом для украинцев.

Американский президент сказал, что Украина не готова стать членом Альянса в разгар войны. При этом в НАТО постоянно говорят, что двери для Украины открыты.

В ходе саммита лидеры объявили, что снимут для Украины требование о выполнении Плана действий по членству. Однако для получения приглашения нужно будет выполнить некие условия.

В первый день саммита Зеленский написал возмущенный пост, в котором сказал, что наличие "условий" для приглашения похоже на "неготовность пригласить нашу страну в Альянс".

На второй день саммита лидеры G7 согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

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