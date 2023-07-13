Бывший премьер-министр Великобритании раскритиковал тех, кто медлит с принятием Украины в НАТО.

После завершения саммита НАТО бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Запад не уставать от войны в Украине.

В интервью CNN он обратился к союзникам с просьбой предоставлять Украине все необходимое оружие для борьбы с российскими оккупантами.

Джонсон уточнил, что кроме собственно армии РФ, самым большим врагом украинцев сейчас является угроза "усталости от Украины".

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"Но они должны одержать победу, это абсолютно необходимо", – сказал Джонсон, добавив, что это жизненно важно для демократии и свободы во всем мире.

Джонсон также раскритиковал тех, кто медлит с принятием Украины в НАТО.

"Последними возражениями было то, что это будет выглядеть провокативно для Путина. Но мы уже видели, что происходит, когда Украина не в НАТО – мы так спровоцировали худшую войну в Европе за последние 80 лет", – подчеркнул он.

Джонсон и его поддержка Украины

Борис Джонсон с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину активно поддерживает нашу страну и приезжает к ней с визитами. Он обеспечил значительную военную помощь ВСУ и поддержал многие инициативы, направленные против российской агрессии.

В рамках экономического форума в Давосе Джонсон призвал не верить ядерным угрозам Путина и сфокусироваться на передаче Украине инструментов, которые обеспечат победу.

Кроме этого Джонсон критиковал НАТО за худшую войну в Европе со времен Второй мировой и встречался с республиканцами США для лоббирования помощи Украине.

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