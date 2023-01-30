У КНДР серьезные экономические проблемы, пишет Bloomberg.

Северная Корея может получить жизненно важную прибыль от продажи оружия России.

Как пишет Bloomberg, потребности РФ в оружии, чтобы продолжать полномасштабную войну в Украине, могут стать спасением для КНДР.

Отмечается, что закрытие границ во время пандемии подтолкнуло и без того анемичную экономику Северной Кореи к одному из самых больших спадов за последние десятилетия.

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Вместе с тем, как отметила младший политолог Rand Corp в Вашингтоне Наоко Аоки, у Северной Кореи есть как экономические, так и политические стимулы для поставок оружия в Россию, и они могут быть взаимосвязаны. По ее словам, потребность Северной Кореи в твердой валюте является наиболее очевидной экономической причиной, но Пхеньян может получить компенсацию другими способами, включая поставки топлива.

Bloomberg пишет, что у Северной Кореи избыток оружия, особенно много артиллерии 20-го века, которая сейчас переживает своего рода "возрождение" на украинском фронте. Также у КНДР большое количество боеприпасов к такой артиллерии.

По мнению эксперта по вооружениям Джуста Олиманса, скорее всего, Кремль затребует 122-мм и 152-мм артиллерийские снаряды. Цена на 122-мм снаряды несколько лет назад составляла около 6 тысяч долларов.

Какое оружие Северная Корея может поставлять России - что сообщалось

Напомним, по данным Reuters, Северная Корея может поставлять России 107-мм ракеты "Катюша", 122-мм ракетные установки, 155-мм или 122-мм артиллерийские снаряды или другие боеприпасы для стрелкового оружия, пулеметов или автоматических винтовок.

По словам бывшего координатора группы экспертов ООН, независимый консультант по санкциям Хью Гриффитса, у Северной Кореи есть огромный запас артиллерийских и реактивных снарядов советской эпохи, которые относятся к 1950-м годам. Он отмечал, что это снаряды для достаточно примитивных артиллерийских и ракетных систем с аналогичным типом и калибром, которыми россияне обстреливают украинские города.

Также сообщалось, что по данным американской разведки, Россия уже покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи. Это свидетельствует о том, что глобальные санкции серьезно ограничили ее цепочки поставок и вынудили Москву обратиться к государствам-изгоям за военными поставками.