Покупка Россией снарядов и ракет у Северной Кореи свидетельствует о том, что глобальные санкции препятствуют обеспечению российских войск.

Россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи, что свидетельствует о том, что глобальные санкции серьезно ограничили ее цепочки поставок и вынудили Москву обратиться к государствам-изгоям за военными поставками.

Об этом свидетельствуют недавно рассекреченные данные американской разведки, пишет The New York Times.

Представители правительства США отмечают, что решение России обратиться к Ирану за беспилотниками, а теперь и в Северной Корее, является признаком того, что санкции и экспортный контроль, введенные Соединенными Штатами и Европой, мешают Москве обеспечивать свою армию.

Видео дня

Официальный представитель США сказал, что, кроме ракет малой дальности и артиллерийских снарядов, ожидается, что Россия будет пытаться покупать дополнительное северокорейское оборудование в дальнейшем.

"Кремль должен быть встревожен тем, что ему вообще приходится что-то покупать у Северной Кореи", — сказал Мейсон Кларк, возглавляющий российскую группу в Институте изучения войны.

NYT отмечает, что экономические санкции, по крайней мере пока, не нанесли ущерба России. Цены на энергоносители, которые выросли после полномасштабного вторжения, наполнили ее казну и позволили Москве притупить последствия того, что ее банки были отрезаны от международного финансирования, и ограничения экспорта и импорта. Санкции против отдельных российских олигархов также не смогли подорвать власть Владимира Путина.

Но американские официальные лица заявили, что когда речь зашла о способности России восстановить свою армию, экономические действия Европы и США были эффективными. Американские и европейские санкции заблокировали возможность России покупать оружие или электронику для производства этого оружия.

Москва надеялась, что Китай поможет обойти эти ограничения и продолжит снабжать российскую армию. Но в последние дни американские официальные лица заявили, что в то время как Китай был готов покупать российскую нефть со скидкой, Пекин, по крайней мере пока еще, уважал экспортные ограничения, направленные на российскую армию, и не пытался продавать военное оборудование или компоненты.

Поэтому, Россия сосредоточила свое внимание на Иране и Северной Корее. Эти две страны в значительной степени отрезаны от международной торговли санкциями, поэтому им фактически нечего терять, сотрудничая с Россией. При этом, любая сделка о покупке оружия у Северной Кореи будет нарушением резолюций ООН, направленных на сдерживание распространения оружия из Пхеньяна.

Чиновник США отметил, что новое соглашение с Северной Кореей свидетельствует об отчаянии в Москве. А по словам военного эксперта Фредерика В. Кагана из Американского института предпринимательства, обращение к Северной Корее является признаком того, что Россия не в состоянии производить простейшие средства, необходимые для ведения войны. Ведь в 152-миллиметровом артиллерийском снаряде или ракете типа "Катюша", которые производит Северная Корея, нет ничего высокотехнологичного.

"Единственная причина, по которой Кремль должен покупать артиллерийские снаряды или ракеты у Северной Кореи или кого-либо другого, заключается в том, что Путин не хотел или не мог мобилизовать российскую экономику для войны даже на самом простом уровне", — сказал Каган.

В течение нескольких месяцев войны стало ясно, что высокоточное оружие РФ, такое как крылатые ракеты, имеет высокий уровень отказов. На ранних стадиях войны половина или больше этого оружия либо не выстрелила, либо не попала в цель. При этом, запасы этого высокоточного оружия также были исчерпаны, что заставило россиян реже полагаться на ракеты, а вместо этого строить свою стратегию вокруг жестокого артиллерийского обстрела, опустошающего города в восточном регионе Украины.

NYT отмечает, что раскрытие информации о том, что Россия больше нуждается в артиллерийских боеприпасах, свидетельствует о том, что проблемы со снабжением у Москвы значительно глубже, чем просто компоненты высокого класса для передовых танков или высокоточных ракет. Если Россия ищет больше артиллерийских снарядов в Северной Корее, она уже сталкивается с их дефицитом или приближается к нему.

"С большой вероятностью это признак масштабного провала российского военно-промышленного комплекса, который будет иметь очень серьезные последствия для российских вооруженных сил", – сказал Каган.

Также есть признаки того, что эффективность некоторых российских артиллерийских снарядов была снижена из-за проблем с хранением или плохого обслуживания запасов боеприпасов.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. В том числе, с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты. Также в оккупированных районах россияне совершают военные преступления, пытая и жестоко убивая гражданское население.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине якобы является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

Первоначальная попытка россиян захватить Киев молниеносным штурмом была сорвана, что заставило русскую армию перегруппироваться и сосредоточиться на артиллерийской кампании на востоке. Двусторонние переговоры о прекращении огня были сорваны после выявления в апреле доказательств военных преступлений, совершенных российскими оккупационными войсками.

Действия России были осуждены западными странами, которые ввели санкции против Москвы. Впрочем, "бучанские палачи" получают зарплату в российском "Газпромбанке", который до сих пор избежал масштабных санкций Запада.

Вас также могут заинтересовать новости: