У Северной Кореи есть огромный запас артиллерийских и реактивных снарядов советской эпохи, отмечают эксперты.

Северная Корея может поставлять России 107-мм ракеты "Катюша", 122-мм ракетные установки, 155-мм или 122-мм артиллерийские снаряды или другие боеприпасы для стрелкового оружия, пулеметов или автоматических винтовок.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на экспертов.

Как рассказал бывший координатор группы экспертов ООН, независимый консультант по санкциям Хью Гриффитс, у Северной Кореи есть огромный запас артиллерийских и реактивных снарядов советской эпохи, которые относятся к 1950-м годам. По его словам, это снаряды для достаточно примитивных артиллерийских и ракетных систем с аналогичным типом и калибром, которыми россияне обстреливают украинские города.

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Как добавил профессор Университета штата Анджело в Техасе Брюс Бехтол, "все, что производит Северная Корея, в основном является копией старых советских систем". Он считает, что, скорее всего, корейцы отправляют РФ оружие не по морю, а по железной дороге через общую границу, так как корабли могут арестовать.

Напомним, ранее сообщалось, что, по данным американской разведки, Россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи. Это свидетельствует о том, что глобальные санкции серьезно ограничили ее цепочки поставок и вынудили Москву обратиться к государствам-изгоям за военными поставками.

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