Это первая поездка Блинкена за границу с момента победы Трампа на выборах 5 ноября.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который является главным дипломатом администрации Джо Байдена, отправляется в Брюссель для переговоров с европейскими союзниками по Украине.

Переговоры будут проходить на фоне беспокойства тем, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может остановить поддержку Украины в войне с Россией. Об этом сообщает Reuters.

Это первая поездка Блинкена за границу с момента победы Трампа на выборах 5 ноября. Она также включает визиты госсекретаря в Перу и Бразилию.

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На встречах с официальными лицами НАТО и Европейского Союза Блинкен "обсудит поддержку Украины в ее защите от российской агрессии", сообщает Госдеп. Однако, с каким именно месседжем он поедет в Европу, не уточняется.

Reuters отмечает, что Дональд Трамп критически отнесся к помощи Байдена Украине, и это вызывает беспокойство относительно дальнейшей поддержки Украины, когда Белый дом, Сенат и, возможно, Палата представителей США будут контролироваться представителями Республиканской партии.

У Байдена же после победы Трампа на выборах заявили, что будут настаивать на развертывании уже выделенной Украине помощи до того, как новоизбранный президент вступит в должность 20 января.

"Мы упорно работаем над тем, чтобы оставить Украину в как можно более сильной позиции, как путем увеличения помощи до конца работы администрации, так и путем координации с партнерами по всему миру, чтобы обеспечить их готовность к любому разрыву", – сказал на условиях анонимности американский чиновник.

Это касается не только европейских союзников, с которыми Блинкен встретится в Брюсселе. Речь идет о ряде других стран, как, например, Южная Корея. Сеул может сыграть решающую роль, учитывая беспокойство по поводу усиления сотрудничества между Россией и Северной Кореей.

Победа Трампа на выборах и помощь Украине: вы могли это пропустить

На фоне беспокойства тем, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может остановить поддержку Украины, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Запад должен "сделать больше, чем просто позволить Украине воевать". Он отметил, что сейчас наше государство "готовится к самой тяжелой зиме" с начала российского вторжения в феврале 2022 года.

Между тем Франция и Великобритания обещают, что продолжат непоколебимо поддерживать Украину "так долго, как это будет необходимо". Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер Кейр Стармер.

"Они подтвердили свою решимость поддерживать [Киев] неизменно и так долго, как это будет необходимо в то время, когда продолжение военной помощи США кажется более чем когда-либо сомнительным с возвращением Дональда Трампа в Белый дом", – писало издание Le Monde.

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