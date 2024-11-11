Обе страны оказывают помощь украинскому войску.

Франция и Великобритания обещают, что продолжат непоколебимо поддерживать Украину "так долго, как это будет необходимо".

Такое заявление прозвучало во время встречи французского президента Эммануэля Макрона и британского премьер-министра Кейра Стармера, посвященной 106-й годовщине Компьенского перемирия 1918 года, передает Le Monde:

"Они подтвердили свою решимость поддерживать [Киев] неизменно и так долго, как это будет необходимо в то время, когда продолжение военной помощи США кажется более чем когда-либо сомнительным с возвращением Дональда Трампа в Белый дом".

Выборы в США

Напомним, что победу на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки одержал Дональд Трамп. Еще во время предвыборной гонки СМИ писали, что Европа готовится к последствиям такой победы.

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В окружении политика заявляли, что Евросоюз должен взять на себя большее бремя поддержки Украины в войне с Россией, поскольку эти страны находятся в большей опасности.

Кроме того, Трамп обещал закончить войну за 24 часа, уверяя, что способен посадить президентов Украины и России за стол переговоров. Западные СМИ сообщают, что его план может предусматривать территориальные уступки со стороны Киева.

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