Рютте заявил, что Украина "готовится к самой тяжелой зиме" с начала российского вторжения в феврале 2022 года.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Запад "сделать больше, чем просто позволить Украине воевать". Такое заявление прозвучало на пресс-конференции после встречи Рютте с президентом Франции Эммануэлем Макроном на фонк угрозы того, что администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа прекратит поддержку Украины.

"Мы должны поддерживать силу нашего трансатлантического альянса. Непосредственным вызовом, который стоит перед нами, является поддержка Украины", – приводит его слова Le Monde.

Рютте подчеркнул, что Украина "готовится к самой тяжелой зиме" с начала российского вторжения в феврале 2022 года.

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"Мы должны снова взять на себя обязательства придерживаться курса войны, и мы должны делать больше, чем просто поддерживать Украину в борьбе", – цитирует его Reuters.

При этом он отметил, что сотрудничество России с Китаем, Ираном и Северной Кореей угрожает Европе и Индо-Тихоокеанскому региону.

"Россия работает с Северной Кореей, Ираном и Китаем. Это угрожает миру и безопасности, да, здесь, в Европе, но также в Индо-Тихоокеанском регионе и Северной Америке", – сказал Рютте.

В мае Россия и Китай провозгласили новую эру в своем стратегическом партнерстве. В то же время КНДР, по данным США и Южной Кореи отправила тысячи солдат в Россию для поддержки российских войск в войне против Украины. Иран же поставляет российским военным беспилотники Shahed для использования их в атаках на украинские города.

Поддержка Украины: другие новости

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для собственной безопасности его страны ей нужна сильная Украина, сильная Европа и сильное НАТО. По его словам, поддержка Украины, которую атакует Россия, остается абсолютным приоритетом.

Издание The Telegraph пишет, что британский премьер-министр Кейр Стармер потребует от президента США Джо Байдена выделения 20 миллиардов долларов на кредит для Украины до инаугурации Дональда Трампа 20 января. Отмечается, что эта сумма входит в те 50 миллиардов, о выделении которых Украине лидеры стран G7 договорились еще в июне.

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