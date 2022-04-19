В Еврокомиссии пока не называют суммы, поскольку война в Украине еще не закончилась. Однако предполагается, что цифра достигнет сотен миллиардов евро.

Евросоюз намерен покрыть большую часть расходов на послевоенное восстановление Украины. Для этого будет создан трастовый фонд солидарности.

Об этом сообщает Bloomberg. По данным издания, членов ЕС уже уведомили, что они должны оплатить основную часть этих расходов. В частносоти, Европейская комиссия уже сообщила дипломатам о работе над инструментом, который будет ориентироваться на долгосрочные потребности Украины.

Этот фонд будет создан по образцу европейского COVID-фонда и профинансирует инвестиции и реформы по согласованию с украинским правительством.

В то же время, как отмечает издание, пока неизвестно, как будут распределяться гранты и кредиты. Источники подтвердили, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пока не называет суммы, поскольку война еще продолжается. Однако цифра достигнет сотен миллиардов евро.

Ожидается, что вопрос послевоенного восстановления Украины и возможных военных репараций будет в центре внимания в течение следующих недель, поскольку высокопоставленные чиновники в Брюсселе и Вашингтоне планируют обсудить способы финансовой поддержки Киева и гарантии того, что огромные суммы будут использованы по назначению.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский считает, что фундаментом развития страны являются не деньги, а люди и идеи. Глава государства отметил, что провел совещание по послевоенному восстановлению и развитию Украины. Он подчеркнул, что уже сейчас нужно детально все проработать, чтобы когда война завершится, украинцы были полностью готовы. Поэтому уже разрабатывается комплексный план, который предусматривает восстановление разрушенного, модернизацию государственных структур и максимальное ускорение развития Украины.

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