Но это лишь те, о ком известно; реальное число может быть значительно больше.

Несколько десятков немецких экстремистов отправились воевать в Украину, большинство – на стороне России. Об этом сообщило Федеральное министерство внутренних дел по запросу издания Welt.

Так, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину немецкие правоохранители зафиксировали выезд из Германии 61 человека, "причастного к экстремизму или политически мотивированным преступлениям". Среди них есть как правые, так и левые экстремисты.

По имеющимся сведениям, как минимум 39 из них покинули Германию "с намерением участвовать в боевых действиях". Из них 27 – на стороне России, 12 – на стороне Украины. По большинству из них Берлин располагает конкретной информацией об их участии в боевых действиях.

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Welt отмечает, что фактическое количество немцев, воюющих в Украине, значительно больше. Однако власти Германии собирают данные только о людях, связанных с экстремизмом. Например, много бывших военнослужащих Бундесвера присоединились к Интернациональному легиону в составе украинской армии.

Сам факт участия в боевых действиях в Украине немецкими законами не наказуем, пока речь идет о службе в регулярных армиях. Иная ситуация с "добровольческими отрядами" или "ополчением", участие в которых уже может быть квалифицировано как наемничество, заявила пресс-секретарь федерального министерства юстиции.

Однако депутат немецкого парламента Родерих Кизеветтер раскритиковал такую ситуацию.

"Люди или экстремисты, которые добровольно присоединяются к российским вооруженным силам или террористическим группам для участия в нападении на Украину, должны быть привлечены к ответственности после их возвращения в Германию", — сказал он, отметив, что участие в войне на стороне РФ само по себе предполагает "систематическую причастность к военным преступлениям и нарушениям прав человека".

Участие иностранцев в российско-украинской войне

Как украинское, так и российское законодательство предусматривает возможность прохождения службы в армии и участие в боевых действиях граждан других государств. Международное законодательство также допускает такую возможность, но отдельные страны на свое усмотрение могут запрещать своим гражданам служить в армиях других стран и тем более участвовать в боевых действиях.

Так, в украинской армии создан добровольческий Интернациональный легион. В нем в особенности много грузинских и беларуских добровольцев. С другой стороны так называемая "ЧВК Вагнера" является незаконной организацией даже по российскому законодательству, поэтому участие в ней для иностранцев грозит уголовной ответственностью по возвращении домой.

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