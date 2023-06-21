Экстремисты используют и усиливают нарративы пропаганды РФ.

Глава Федерального ведомства по охране конституции Германии заявил, что российская пропаганда влияет на рост экстремизма в стране.

Томас Хальденванг считает самыми значимыми угрозами ФРГ влияние войны в Украине, правый экстремизм и растущее насилие среди экстремистов, пишет DW. Кроме того, война серьезно усилила угрозу российского шпионажа против Германии. Он считает, что в дальнейшем РФ может начать действовать более агрессивно.

"К этому можно отнести деятельность офицеров спецслужб с фальшивыми паспортами, а также усиление хакерских атак вплоть до саботажа", - сказал он, отметив, что российские шпионаж более грубый, чем китайский.

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Также он считает, что распространение роспропаганды влияет на рост экстремизма в ФРГ. "Пророссийские группы в Германии жестко дискутируют о нападении России на Украину. Через соцсети распространяются посты экстремистского содержания, которые оправдывают войну, противоречащую международному праву, и следуют нарративам российских властей. Существует много примеров того, как экстремисты в Германии используют и усиливают дезинформацию и нарративы российской пропаганды", - отметил Хальденванг.

Война в Украине: мнение общества Германии

Осенью Лейпцигский университет провел опрос, результаты которого показали, что большая часть молодежи считает Россию агрессором в войне. При этом каждый пятый думал, что Путина "провоцировал" Североатлантический альянс.

Опрос в феврале этого года показывает, что немцы выступают за дипломатическое прекращение войны. 42% считают, что Украина должна вернуть все оккупированные Россией территории, 33% - за возвращение территорий, которые находились под контролем до 24 февраля прошлого года и 22% - за то, что украинцам нужно сдаться.

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