Малхаз Квижинадзе и Джони Одишвили были ветеранами российско-грузинской войны 2008 года.

В Грузию доставлены для захоронения тела двух бойцов, погибших в боях на войне в Украине. Как сообщает портал "Новости-Грузия", самолет с телами погибших Малхаза Квижинадзе и Джонни Одишвили приземлился в Грузии прошлой ночью.

Отмечается, что Квижинадзе убит на этой неделе в Луганской области. Одишвили был тяжело ранен в боях под Бахмутом, получив осколочное ранение в голову, врачи безуспешно боролись за его жизнь.

Они оба были ветеранами российско-грузинской войны 2008 года.

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По данным портала, количество грузинских бойцов, погибших в Украине с начала российского вторжения в феврале прошлого года, приближается к 50.

На странице Посольства Украины в Грузии размещено сообщение о погибших добровольцах.

Грузинские добровольцы на войне в Украине

"Грузинский легион" был создан в 2014 году, после начала вооруженной агрессии России на Донбассе, а уже в 2016 году батальон официально вошел в состав Вооруженных сил Украины.

Сейчас основной задачей легиона является разведывательные и диверсионные задачи на оккупированной территории Украины.

По состоянию на начало апреля сообщалось, что во время войны на украинской территории погибли 40 граждан Грузии и уроженцев Грузии, имеющих украинское гражданство.

В частности, только в за первую неделю апреля было четыре сообщения о гибели грузинских бойцов на войне.

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