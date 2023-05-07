Бойцы беларуского батальона также опубликовали видео, как они выбивали россиян из их блиндажей с помощью гранат и стрелкового оружия.

Бойцы беларуского батальона "Тэрор" в составе Вооруженных сил Украины отбили у российских захватчиков окопы вдоль "дороги жизни" под Бахмутом.

Об этом сообщается в Telegram-канале ОСП "Тэрор". Воины батальона провели зачистку вражеских укреплений в районе поселка Хромовое.

"ОСП Тэрор получил задание расчистить линию окопов вдоль "дороги жизни" на Бахмут, контролируемую п*д*рамы. Выйти к блиндажу противника, уничтожить личный состав, занять и закрепиться на стратегически важном рубеже", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что поставленная задача была выполнена. Бойцы батальона также опубликовали видео, как они выбивали россиян из их окопов с помощью гранат и стрелкового оружия.

Отметим, что отдельное специальное подразделение "Тэрор" существует с 2022 года. Подразделение спецназначения названо именем беларуского добровольца Дмитрия Апанасовича (позывной "Тэрор"), который погиб в марте 2022 года, защищая Ирпень.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, в конце апреля в Минобороны сообщили, что против Украины воюет почти 370 тысяч российских военных с 5,9 тысячами единиц тяжелого вооружения. Для боевых действий против Украины РФ бросила до 48 бригад и 122 полков, оккупационные силы насчитывают около 315 формирований.

Главной целью оккупантов остается Бахмут, а именно установление полного контроля над этим городом. Также россияне будут продолжать попытки захватить другие города региона - Авдеевку и Марьинку.

Между тем, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров, предположительно, хотят представить минобороны России и регулярные российские войска как неэффективные и создать условия, чтобы обвинить армию в любых российских неудачах в районе Бахмута.

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