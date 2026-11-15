'Путин должен это услышать': Джонсон объяснил, что поможет завершить войну в Украине

Бывший британский премьер поддержал мнение президента Франции.

Российского диктатора Владимира Путина нужно заставить понять, чего на самом деле хочет Запад, чтобы положить конец войне РФ против Украины. Об этом заявил экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в соцсети X.

Джонсон отреагировал на сообщение президента Франции Эммануэля Макрона, в котором лидер Парижа подчеркнул, что Украина должна быть частью НАТО. Бывший британский премьер поддержал это мнение.

"Очень приятно видеть, как Эммануэль Макрон вновь заявляет, что место Украины - в самом сердце НАТО. Именно такая ясность нам и нужна. Именно это должен услышать Путин. Когда же мы услышим подобное заявление от Энди Бернема - не говоря уже о Белом доме?" - написал Джонсон.

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По словам бывшего британского премьера, только вступление Украины в НАТО поможет остановить войну.

"Мы должны сказать это и действительно так думать", - подчеркнул Джонсон.

Макрон же в своем сообщении заявил, что судьба Украины напрямую повлияет на безопасность Европы. Он отметил, что европейские страны должны продолжать помогать Украине защищаться.

"Помогать Украине защищаться - значит защищать Францию и французский народ. Если Россия навязывает свою волю европейской стране с помощью жестокости, это ослабляет всю Европу", - написал французский лидер.

Макрон также призвал помочь Украине пережить зиму и оказывать ей финансовую поддержку.

"Давайте скажем прямо: те, кто хочет ограничить ресурсы Украины, в конечном итоге стремятся заставить её пойти на несправедливый мир, оставить её в состоянии постоянной уязвимости и тем самым сделать уязвимой и саму Европу. Это пораженческий менталитет. Это рецепт следующей войны. Такая позиция не может быть позицией Франции", - добавил президент Франции.

Наступление России в Украине замедляется

Ранее командующий Десантно-штурмовыми войсками Украины, генерал-майор Олег Апостол заявил, что значительные потери российской армии являются одной из причин замедления наступления РФ в Украине в этом году.

По его словам, хотя российское наступление продолжается, враг не демонстрирует быстрых оперативных успехов. Он подчеркнул, что потери российской стороны растут.

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