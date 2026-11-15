'Путин должен это услышать': Джонсон объяснил, что поможет завершить войну в Украине

Российского диктатора Владимира Путина нужно заставить понять, чего на самом деле хочет Запад, чтобы положить конец войне РФ против Украины. Об этом заявил экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в соцсети X.
Джонсон отреагировал на сообщение президента Франции Эммануэля Макрона, в котором лидер Парижа подчеркнул, что Украина должна быть частью НАТО. Бывший британский премьер поддержал это мнение.
"Очень приятно видеть, как Эммануэль Макрон вновь заявляет, что место Украины - в самом сердце НАТО. Именно такая ясность нам и нужна. Именно это должен услышать Путин. Когда же мы услышим подобное заявление от Энди Бернема - не говоря уже о Белом доме?" - написал Джонсон.
По словам бывшего британского премьера, только вступление Украины в НАТО поможет остановить войну.
"Мы должны сказать это и действительно так думать", - подчеркнул Джонсон.
Макрон же в своем сообщении заявил, что судьба Украины напрямую повлияет на безопасность Европы. Он отметил, что европейские страны должны продолжать помогать Украине защищаться.
"Помогать Украине защищаться - значит защищать Францию и французский народ. Если Россия навязывает свою волю европейской стране с помощью жестокости, это ослабляет всю Европу", - написал французский лидер.
Макрон также призвал помочь Украине пережить зиму и оказывать ей финансовую поддержку.
"Давайте скажем прямо: те, кто хочет ограничить ресурсы Украины, в конечном итоге стремятся заставить её пойти на несправедливый мир, оставить её в состоянии постоянной уязвимости и тем самым сделать уязвимой и саму Европу. Это пораженческий менталитет. Это рецепт следующей войны. Такая позиция не может быть позицией Франции", - добавил президент Франции.
Наступление России в Украине замедляется
Ранее командующий Десантно-штурмовыми войсками Украины, генерал-майор Олег Апостол заявил, что значительные потери российской армии являются одной из причин замедления наступления РФ в Украине в этом году.
По его словам, хотя российское наступление продолжается, враг не демонстрирует быстрых оперативных успехов. Он подчеркнул, что потери российской стороны растут.