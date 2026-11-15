Сибига: Путин мечтает о Ялте-1945, но есть проблема

Он подчеркнул, что Европе не нужен новый порядок в сфере безопасности, ведь у нее он уже есть, но Россия постоянно его нарушает.

На данном этапе президент России Владимир Путин может договариваться, в лучшем случае, о справедливом прекращении огня вдоль нынешней линии соприкосновения, а не о сферах влияния в Европе.

Об этом на своей странице в X написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который напомнил, что Путин выдвигает идеи о пересмотре европейского порядка безопасности.

"В своих мечтах он видит себя на Ялтинской конференции 1945 года. Проблема в том, что для предложений такого масштаба сначала нужно выиграть мировую войну", – подчеркнул чиновник.

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Он напомнил, что Россия потратила четыре года и восемь месяцев на "почти захват" села Малая Токмачка в Запорожской области.

Кроме того, страна-агрессор потеряла более 1,6 миллиона военнослужащих убитыми и ранеными, но "не достигла ни одной цели своего вторжения". В частности, в октябре Россия потеряла 54 тысячи 400 оккупантов, тогда как Украина освободила больше территории, чем России удалось захватить.

"На данном этапе Путин может договариваться, в лучшем случае, о справедливом прекращении огня вдоль нынешней линии соприкосновения, а не о сферах влияния в Европе. Откровенно говоря, Европе не нужен новый порядок безопасности. У нее уже есть один, который Россия постоянно нарушает", – подчеркнул Сибига.

Министр также добавил, что лучший план для безопасной и свободной Европы – это прекратить агрессию России против Украины.

Ультиматумы Путина

Как сообщалось, издание The Washington Post отметило, что Россия вновь выдвинула требования, предусматривающие пересмотр всей архитектуры безопасности Европы. Так, Кремль хочет ограничить военное присутствие НАТО в Восточной Европе, запретить Украине вступать в Альянс и сократить украинскую армию.

В то же время The Independent отмечает, что согласие Москвы допустить Европу к переговорам по Украине имеет свою цену и может надолго ослабить оборону европейских стран. В частности, европейцы должны согласиться с территориальными требованиями Путина в Украине.

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