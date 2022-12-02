Виктор Орбан недоволен, что Украина просит деньги на функционирование государства.

Будапешт отказывается поддерживать план Европейского Союза о выделении Украине в 2023 году помощи в размере 18 миллиардов евро. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недоволен, что Киев получает средства не только на защиту от военной агрессии Российской Федерации.

"Мы не поддерживаем взятие общего кредита ЕС для этой цели, поскольку не хотим, чтобы ЕС превратился в сообщество государств, имеющих общие долги. Не надо из сообщества государств превращаться в сообщество должников. Не Венгрия обычно оказывается в ситуации, когда не может вернуть свои долги, а другие страны. Мы не поддерживаем совместные заимствования ЕС не только в связи с Украиной, но и в других случаях", - цитирует Орбан Telex.

При этом он предложил, чтобы каждое государство Европы выделило из своего бюджета деньги для Украины и таким образом разделить расходы.

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"Мы зарезервировали необходимые деньги и дадим их Украине в 2023 году. Если бы Запад стремился к миру, то этих расходов не было бы, или они были бы не такими большими. Но пока Венгрия без необходимости вынуждена, но понимает, что необходимо поддерживать Украину", - отметил венгерский премьер.

Также он недоволен тем, что Украина просит ЕС помочь покрыть социальные расходы.

"Они не могут платить пенсии, они не могут содержать свою инфраструктуру, поэтому они обратились к ЕС с просьбой "дайте нам денег". Это же так просто и примитивно - дать денег", - возмущенно подытожил Орбан.

Роль Венгрии в войне против Украины - что известно

Правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном потоянно делает выпады в сторону Украины, тем самым подыгрывая России в войне против Украины. Кроме того, Будапешт неоднократно пытался введению европейских санкций против Москвы, предоставлению военной помощи Украине, а также транзиту вооружения для украинской армии.

Также сам Орбан неоднократно попадал в международные скандалы, демонстрируя территориальные претензии к своим соседям.

В итоге у Будапешта возникли проблемы с финансировнием от ЕС. 30 ноября стало известно, что Венгрия не получит 7,2 миллиарда евро, пока правительство Орбана не проведет судебные и анткоррупционные.

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