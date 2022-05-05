Петер Сийярто отметил, что Будапешт поддерживает Киев.

Будапешт готов участвовать в восстановлении Киевской области после нашествия российских оккупантов. Венгрия намерена принять на лечение украинских военных.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на международной конференции доноров для Украины в Польше.

По его словам, Венгрия поможет Украине отстроить разрушенные школы и больницы в Киевской области. При этом он указал, что Будапешт готов помочь и в других регионах, если попросит правительство Украины.

Кроме того, Будапешт предоставит мобильные дома для переселенцев, а также примет на лечение раненых украинских и 130 детей, которым необходимо специализированное лечение.

"Я хочу четко сказать здесь: Венгрия поддерживает Украину и ее суверенитет. Мы четко разделяем, кто напал, и кто подвергся нападению. И мы осуждаем военную агрессию России против Украины и ряд нарушений прав человека и призываем к расследованию возможных военных преступлений", - заявил Сийярто.

Глава венгерского МИД напомнил, что в стране находятся 627 тысяч беженцев из Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, Венгрия активно противостоит введению санкций против российских энергоресурсов, заявляя об угрозе своей энергетической системе. Будапешт зависит от поставок газа и нефти из России. Правительство Орбана осталось недовольным "особыми условиями" для Венгрии, чтобы консолидировать позицию по эмбарго в ЕС.

3 мая российские оккупанты совершили ракетный обстрел Воловецкой территориальной общины. Отмечается, что из-за попадания произошло возгорание инфраструктурного объекта, а обломками повреждены здания в радиусе 500 метров, в помещениях выбиты окна и нанесены другие материальные убытки.

Позже стало известно, что оккупанты целили по Закарпатью ракетами, имеющими осколочно-фугасное наполнение. В свою очередь в МИД Украины считают, что ракетным ударом по Закарпатью президент РФ Владимир Путин приблизил войну еще ближе к венгерской границе.

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