Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что Венгрия в конечном итоге поддержит введение эмбарго в отношении российской нефти и предоставление Украине военной помощи.

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что ракетным ударом по Закарпатью президент РФ Владимир Путин приблизил войну еще ближе к венгерской границе

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в комментарии, имеющемся в распоряжении УНИАН.

Он прокомментировал заявления представителей власти, которые считают правильной позицию Венгрии не поставлять оружие Украине и не разрешать транзит оружия через венгерскую территорию.

"Россия ударила ракетами по Закарпатью - украинскому региону, который граничит с Венгрией и на территории которого проживает большая венгерская община Украины. Это очередное свидетельство о том, что война касается не только Украины, но и Венгрии, как бы ни пытались игнорировать этот факт в Будапеште", - сказал спикер.

"Ракетные обстрелы не оставляют сомнений: российское зло можно преодолеть только совместными усилиями. Бесполезно надеяться, что политические уступки утолят агрессивные аппетиты России. Путин не различает национальностей, когда отдает приказы своим войскам уничтожать людей. Для него не существует партнеров или союзников. Он обязательно нанесет коварный удар. Это лишь вопрос времени и обстоятельств", - подчеркнул Николенко.

Он напомнил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уже отмечал, что без мира и безопасности в Украине не будет мира и безопасности в Венгрии.

"Ударом по Закарпатью Путин приблизил войну еще ближе к венгерской границе", - отметил спикер.

"Мы никоим образом не желаем венгерскому народу переживать те ужасы, через которые сейчас проходят украинцы. В то же время Европа не существует в вакууме. Каждая европейская страна должна прилагать усилия для установления мира. Помогая остановить Россию в Украине, Венгрия будет укреплять прежде всего собственную безопасность. Мы надеемся, что Венгрия будет способствовать единству в ЕС, в том числе и в части введения эмбарго в отношении российской нефти и предоставления Украине военной помощи", - добавил Николенко.

Как сообщал УНИАН, 4 мая в венгерском правительстве заявили, что план Европейского Союза по полному запрету на импорт российской нефти является неудовлетворительным, поскольку угрожает энергетической безопасности Венгрии.

3 мая российские оккупанты совершили ракетный обстрел Воловецкой территориальной общины. Отмечается, что из-за попадания произошло возгорание инфраструктурного объекта, а обломками повреждены здания в радиусе 500 метров, в помещениях выбиты окна и нанесены другие материальные убытки.

Позже стало известно, что оккупанты целили по Закарпатью ракетами, имеющими осколочно-фугасное наполнение.

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