Ударной волной был поврежден распределительный газопровод.

Прокуратура начала расследование и сообщила подробности первого ракетного обстрела Закарпатья вечером 3 мая, во время которого оккупанты повредили распределительный газопровод и инфраструктурный объект.

Как сообщает Офис генерального прокурора, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 3 мая вечером российские оккупанты совершили ракетный обстрел Воловецкой территориальной громады. Отмечается, что из-за попадания произошло возгорание инфраструктурного объекта, а обломками повреждены здания в радиусе 500 м, в помещениях выбиты окна и нанесены другие материальные убытки. В прокуратуре сообщают, что размер ущерба устанавливается.

"Ударной волной поврежден также распределительный газопровод, из-за чего более 50 домов в населенном пункте временно остались без газоснабжения", - сказано в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Управление СБУ в Закарпатской области. Также создана совместная следственная группа для дальнейшего расследования, в состав которой вошли прокуроры, сотрудники СБУ и ГУ Нацполіції в Закарпатской области.

Первый ракетный удар по Закарпатью: что известно

Напомним, россияне впервые нанесли ракетный удар по Закарпатью вечером 3 мая.

По данным Закарпатской ОВА, мишенью ракетного удара в регионе, в частности, стало и железнодорожное сообщение:

"Вражеская ракета попала в одну из железнодорожных подстанций возле вокзала в Воловце. На объектах в радиусе 500 м выбиты окна, обломки ракеты повредили автомобили поблизости".

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