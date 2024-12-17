В состав сил входят бойцы-повстанцы, турецкие коммандос и большое количество артиллерии.

Турция и ее союзники наращивают силы вдоль границы с Сирией, что вызывает обеспокоенность в США. Есть вероятность, что Анкара готовится к масштабной военной операции.

Об этом высокопоставленные американские чиновники рассказали в эксклюзивном комментарии для The Wall Street Journal.

Отмечается, что в состав сил входят бойцы-повстанцы, турецкие коммандос и большое количество артиллерии. Они сосредоточены возле города Айн-эль-Араб.

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Один из чиновников поделился, что наращивание сил Турцией началось вскоре после падения режима Башара Асада в Сирии. По его словам, действия Анкары похожи на то, что происходило в 2019 году перед вторжением на северо-восток Сирии.

"Мы сосредоточены на этом и настаиваем на сдержанности", - сказал другой американский чиновник журналистам.

В издании напомнили, что в понедельник, 16 декабря, представитель гражданской администрации сирийских курдов Ильхам Ахмед обратился к новоизбранному президенту США Дональду Трампу с просьбой оказать давление на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Цель Турции - установить фактический контроль над нашей землей до того, как вы вступите в должность, вынудив вас взаимодействовать с ними как с правителями нашей территории. Если Турция продолжит свое вторжение, последствия будут катастрофическими", - написал Ахмед в письме Трампу, с которым ознакомились журналисты.

В издании добавили, что переговоры о прекращении огня между сирийскими курдами и поддерживаемыми Турцией повстанцами в Айн-эль-Арабе, проведенные при посредничестве США, провалились. По словам представителя Сирийских демократических сил, сейчас наблюдается "значительное наращивание военного присутствия" к востоку и западу от города.

"С той стороны границы мы уже видим, как наступают турецкие войска, а наши мирные жители живут под постоянным страхом неминуемой смерти и разрушения", - написал Ахмед Трампу.

Кроме того, в понедельник Трамп намекнул в разговоре с журналистами, что Турция организовала захват Сирии группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам", напомнили в издании.

Также журналисты подчеркнули, что во время первого президентского срока Трамп частично вывел американские войска из северо-восточной Сирии, после чего был открыть путь для широкомасштабного вторжения Турции. Тогда погибли и были вынуждены покинуть свои дома сотни тысяч сирийцев. Позже администрация республиканца помогла заключить соглашение о прекращении огня.

Война в Сирии - последние новости

Ранее в Reuters раскрыли детали побега сирийского диктатора Башар Асад из страны. Операцию по безопасному вывозу Асада из Сирии возглавил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Кроме того, после удара Израиля по военной базе в Сирии произошло землетрясение. Его эпицентр находился примерно в 28 километрах от побережья города Баниас.

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