После удара Израиля по военной базе в Сирии произошло землетрясение

Его эпицентр находился примерно в 28 километрах от побережья города Баниас.

После удара Израиля по сирийской военной базе в Тартусе зафиксировали землетрясение магнитудой 3 балла.

Как пишет The Times of Israel, подземные толчки были зафиксированы вчера поздно вечером у побережья Сирии. Ивритоязычные СМИ объясняют их мощными израильскими ударами, которые были осуществлены в прибрежном регионе Тартус.

Речь идет о землетрясении магнитудой 3,1 балла. Его эпицентр находился примерно в 28 километрах от побережья города Баниас.

Видео дня

Глубина землетрясения измеряется на уровне 32 километров, и нет подтверждения того, что толчки действительно были вызваны взрывами.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, израильские самолеты нанесли интенсивные удары в прибрежном регионе Сирии вечером в воскресенье, нацелившись на подразделения противовоздушной обороны, ракетные склады класса "земля-земля" и другие объекты.

Удары по Тартусу

Как сообщал УНИАН, в ночь на понедельник, 16 декабря, авиация Израиля осуществила серию мощных авиаударов по военным объектам в сирийском портовом городе Тартус. Там расположена важная военно-морская база РФ и судоремонтный завод.

В то же время в сети появились фото и видео мощных ударов по Тартусу. На кадрах видно, что израильские удары были разрушительными.

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