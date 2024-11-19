Европе понадобится увеличить расходы до 720 миллиардов долларов в год.

Ключевым европейским странам может потребоваться удвоить оборонные расходы, чтобы реагировать на российскую агрессию в Украине, а также на возможное уменьшения американской поддержки во время президентства Дональда Трампа.

Согласно отчету Bloomberg Intelligence, 15 крупнейшим европейским членам НАТО, возможно, придется увеличить военные инвестиции на $340 млрд в год - до $720 млрд.

"Российская агрессия уже подстегнула рост расходов на оборону в Европе", — пишет аналитик Bloomberg Intelligence Джордж Фергюсон. "Однако может потребоваться больше для поддержки Украины, противодействия агрессивной региональной позиции Москвы и решения углубляющейся стратегической конкуренции с Китаем".

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Согласно отчету, Европе срочно нужны боевые танки, артиллерийские орудия и боевые машины пехоты для сухопутных войск, а также вспомогательные самолеты, такие как заправщики, грузовые и подводные охотники.

Аналитики также назвали компании, которые, вероятно, выиграют от увеличения расходов - это Leonardo SpA, Airbus SE, BAE Systems Plc и Rolls Royce Holdings Plc.

"После десятилетий недоинвестирования после окончания Холодной войны перевооружение такого масштаба может занять у континента более 10 лет, поскольку отставания подрядчиков растут, а цепочки поставок в аэрокосмической и оборонной промышленности уже растянуты", - пишет Bloomberg.

Отмечается, что оборонная промышленная база региона, вероятно, не сможет обеспечить все необходимое в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

"Европейцам, возможно, придется пересмотреть некоторые из своих приоритетов в расходах, поскольку многие из их бюджетов уже поставлены под сомнение, но масштаб угрозы таков, что они не могут ее игнорировать", — сказал Фергюсон.

Европа в ожидании вступления Трампа в должность

Европейские союзники Украины обеспокоены тем, что поддержка Киева может измениться после того, как новый президент США Дональд Трамп вступит в должность. Как пишет CNN, многие лидеры до сих пор не понимают, как будет действовать новый президент США.

Также министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна заявил, что Европа должна быть готова отправить военные силы в Украину, чтобы поддержать любое мирное соглашение, которое может заключить новоизбранный президент США Дональд Трамп между Киевом и Москвой.

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