Он подчеркнул, что Россия хочет разрушения Украины.

Необходимо работать каждый день, а не ждать чуда от избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде Украины.

Он отметил, что в течение многих месяцев Покровск и Купянск в тяжелых испытаниях, в тяжелой ситуации.

"И именно там и на других направлениях Россия пошла на самые большие потери в этой войне. Мы все должны понимать за что враг платит такую цену - Россия хочет разрушения нашего государства, наших людей. Разрушения нашей стойкости. Украинская стойкость на этой войне от Купянска до Покровска и дальше к Запорожью может обеспечить фундаментальные предпосылки для справедливого завершения этой войны", - подчеркнул Зеленский.

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По его словам, от этой стойкости украинцев зависит и судьба Европы, чтобы все могли жить свободно и не подчиняться какому-то одному диктатору.

"Эта битва не только о Покровске, Купянске или любом нашем украинском городе, городке, селе, не только о какой-то нашей области. Эта битва о всей Украине, о всей Европе, о порядке или хаосе для всего мира. И пока весь мир ждет чуда от Трампа, дай Бог, мы с вами должны не ждать, мы должны не терять стойкости. Мы должны пахать. Надо работать каждый день, всем народом на устойчивость всего государства. Порознь выиграть в этой битве просто невозможно", - подчеркнул президент Украины.

Трамп и война в Украине

Как сообщал УНИАН, избранный президент США Дональд Трамп сделал новое заявление о российско-украинской войне, подчеркнув, что ее "надо прекратить" как можно быстрее.

Он заявил, что его администрация сосредоточится на российско-украинской войне и поиске путей ее завершения.

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