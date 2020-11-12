Москва смогла закрепить свое военное присутствие в центре Южного Кавказа без какого-либо протеста и сопротивления со стороны Запада.

Президент России Владимир Путин, похоже, на этой неделе одержал крупную победу в Нагорном Карабахе, которая может изменить геополитический баланс на всем постсоветском пространстве в его пользу.

Договорившись о выгодных для Кремля условиях мира между Азербайджаном и Арменией, Путин преуспел в значительном расширении российского военного присутствия в стратегически важном регионе Южного Кавказа. Важнее то, что он сделал это без всякого сопротивления со стороны Запада. Об этом пишет старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд. Это беспрепятственное наступление должно стать тревожным звонком для других постсоветских стран, таких как Украина, Беларусь и Молдова.

"Большой урок армяно-азербайджанского перемирия в том, что военная сила все решает. За считанные недели грубая сила достигла того, что не дали десятилетия дипломатии. Единственными релевантными международными игроками в Южном Кавказе стали Россия и Турция. США сами отошли в сторону. А Евросоюз - бумажный тигр без войск", - пишет Аслунд.

Читайте такжеNational Interest: Война в Нагорном Карабахе еще не кончиласьВойна между Арменией и Азербайджаном была одним из четырех так называемых "замороженных" конфликтов, которые появились после падения СССР. Иосиф Сталин заложил основу этого противостояния много десятилетий назад, когда включил населенную этническими армянами автономию Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. Целью было поощрить конфронтацию между армянами и азербайджанцами, чтобы их было легче контролировать.

Этническое напряжение вспыхнуло в 1988 году. Оно в конце концов переросло в полномасштабную войну между двумя независимыми государствами на руинах советской империи. Бои были остановлены первым перемирием в 1994 году, когда армянские войска взяли под контроль не только сам Нагорный Карабах, но и 7 других регионов Азербайджана рядом с ним. Примерно миллион азербайджанцев были вынуждены бежать.

ОБСЕ должна была решить этот конфликт дипломатично. Организация создала так называемую "Минскую группу", в которой председательствовали Россия, США и Франция. Этот формат не принес никаких реальных прорывов, несмотря на многочисленные встречи. Между тем, кровавые бои на передовой еле "замороженной" войны время от времени вспыхивали. Хотя изменений в балансе военных сил не происходило.

С точки зрения большинства сторонних наблюдателей, армяне сильно уступали в количестве войск. Азербайджан - страна по-больше, чем Армения. Кроме того, Баку получил большую выгоду от скачка цен на нефть в 2000 году. Также у азербайджанцев есть могущественный союзник в Турции, у которого есть хоть и замкнутая, но общая граница с Арменией.

Читайте также"Тысячи военных могли погибнуть": Пашинян объяснил, почему "сдал" Нагорный КарабахЭти невыгодные предпосылки усилили призывы к Армении добиваться стабильного разрешения конфликта, которое бы позволило стране сохранить контроль в Нагорном Карабахе, но отдать Азербайджану его другие регионы. У Еревана не было никаких очевидных причин держать в оккупации азербайджанские территории за пределами Нагорного Карабаха. У Армении есть оборонный договор с Россией, а также российские военные базы на территории кавказской страны. Однако, условия договора касаются лишь совместной обороны международно признанной армянской территории.

Очевидно можно было допустить, что рано или поздно более сильный с военной точки зрения Азербайджан пойдет в наступление и отвоюет свои территории. 27 сентября именно это и произошло. После ряда предварительных дипломатических увертюр, Путин решительно вмешался в конфликт. И, похоже, это произошло с разрешения Турции. Он добился оглашения совместной декларации России, Азербайджана и Армении о конце боев. Ее подписали Путин, армянский премьер-министр Никол Пашинян и азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Читайте такжеBloomberg: Мирное соглашение для Нагорного Карабаха стало победой для ТурцииФактически Азербайджан вернул себе контроль над территориями, которые он потерял в 1994 году, а также захватил часть Нагорного Карабаха. В придачу новое соглашение гарантирует Баку транспорте сообщения через Армению с азербайджанским регионом Нахичевань. С территориальной точки зрения, это перемирие имеет смысл и может длиться долго.

Путин также отправил "миротворческий контингент" из 1960 солдат со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров и 380 единиц другого специального оборудования. Эти силы будут расположены вдоль линии фронта в Нагорном Карабахе, а также будут охранять Лачинский коридор в течение 5 лет. Между тем, войска Армении будут выведены.

Бойцы "спецназа" России, воевавшие против Украины, начали прибывать в Армению на самолетах ИЛ-76 с 10 ноября.

"Отправляя эти войска в Нагорный Карабах, Путин сделал крошечную Армению еще более зависимой от России. Она все меньше похожа на независимую страну и все больше на российский протекторат. Такой результат полностью соответствует внешнеполитическим целям России на старом советском пространстве", - говорится в статье.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пришел к власти на волне демократических протестов в 2018 году. Он точно не любимец Путина, у которого аллергия на любые демонстрации. Российскому президенту больше нравилась предыдущая армянская клептократическая власть. Отказавшись оказать российскую военную поддержку Армении ранее, Путин унизил Пашиняна.

Читайте также"Что случилось, Пашинян?": президент Азербайджана высмеял премьера Армении из-за Карабаха (видео)Разъяренные армянские националисты штурмовали правительственные здания в Ереване после новостей о подписании мирного соглашения с Россией и Азербайджаном. Пашинян, очевидно, не видел лучшей альтернативы, чем принять унизительный мир. Но остается вопросом, получат ли благосклонные к Путину армянские клептократы из Нагорного Карабаха власть в Ереване. Что бы ни случилось, Москва получает удовольствие от созерцания за позором и дискредитацией одного из чемпионов демократии на постсоветском пространстве.

Природа конфликта между Азербайджаном и Арменией отражает изменения в международной среде. США, похоже, отошли от глобальных дел. У ЕС нет военных мышц. А Запад в целом все больше отдаляется от Турции. Это развязывает руки авторитарным правителям, таким как Владимир Путин и Раджеп Тайип Эрдоган в продвижении их геополитических инициатив. Последние события в Южном Кавказе возвращают значение словам канцлера Германии 19 века Отто фон Бисмарка: "Большие вопросы будут решаться не речами и большими решениями, а железом и кровью".

С геополитической точки зрения, важнейший исход конфликта в Нагорном Карабахе - это появление большого военного присутствия России в этом регионе. Российские "миротворческие" миссии уже существуют в трех других "замороженных" постсоветских конфликтах. Они базируются в молдавском Приднестровье, а также в грузинских Абхазии и Южной Осетии. Аналогичные российские войска теперь твердо закрепились в сердце Южного Кавказа, удовлетворяя одну из давних мечтаний Москвы в регионе.

Читайте также"Мы хорошо знаем, что они далеки от мира": в Грузии опасаются введения "миротворцев" РФ в Нагорный Карабах"Для Украины пассивность Запада во время войны в Нагорном Карабахе особенно зловещая. Из-за него Россия смогла расширить свое военное присутствие в пределах границ бывшей Советской империи без какого-либо серьезного сопротивления со стороны Запада. Как отметил украинский обозреватель Виталий Портников, это серьезно увеличивает риск появления российских "миротворцев" на Востоке Украины", - говорит Аслунд.

Мирное соглашение по Нагорному Карабаху: что известно

10 ноября ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

В Нагорном Карабахе после завершения боевых действий будет развернута совместная миротворческая миссия России и Турции.

Жители Еревана, протестовавшие против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, прорвали оцепление и ворвались в здание правительства Армении.

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Перевод: Лесь Дымань