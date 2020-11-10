В Нагорный Карабах вылетели самолеты с российскими "миротворцами" на борту (военные 15-й ОМСБр). Россияне будут занимать регион согласно мирному договору о прекращении боевых действий между Арменией и Азербайджаном.
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Как пишет волонтер-расследователь из организации InformNapalm Иракли Комахидзе на своей странице в Facebook, военные 15-й ОМСБр принимали участие в захвате Крыма и оккупации части Донбасса.
Он напомнил, что с декабря 2005 года по ноябрь 2008 года "миротворческая" бригада находилась в зоне т.н. грузино-абхазского конфликта. Принимала участие в российской агрессии против Грузии в августе 2008 года.
"С 2014 года 15 "миротворческая" засветилась в операции по аннексии Крыма и позже в боевых действиях на Донбассе, о чем есть немало документальных подтверждений", - подчеркнул Комахидзе.
Мирное соглашение по Карабаху: что известно
- 10 ноября ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.
- В Нагорном Карабахе после завершения боевых действий будет развернута совместная миротворческая миссия России и Турции.
- Жители Еревана, протестующие против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, прорвали оцепление и ворвались в здание правительства Армении.
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