В ночь на 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

В Нагорный Карабах вылетели самолеты с российскими "миротворцами" на борту (военные 15-й ОМСБр). Россияне будут занимать регион согласно мирному договору о прекращении боевых действий между Арменией и Азербайджаном.

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Как пишет волонтер-расследователь из организации InformNapalm Иракли Комахидзе на своей странице в Facebook, военные 15-й ОМСБр принимали участие в захвате Крыма и оккупации части Донбасса.

Он напомнил, что с декабря 2005 года по ноябрь 2008 года "миротворческая" бригада находилась в зоне т.н. грузино-абхазского конфликта. Принимала участие в российской агрессии против Грузии в августе 2008 года.

"С 2014 года 15 "миротворческая" засветилась в операции по аннексии Крыма и позже в боевых действиях на Донбассе, о чем есть немало документальных подтверждений", - подчеркнул Комахидзе.

Мирное соглашение по Карабаху: что известно

10 ноября ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

В Нагорном Карабахе после завершения боевых действий будет развернута совместная миротворческая миссия России и Турции.

Жители Еревана, протестующие против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, прорвали оцепление и ворвались в здание правительства Армении.

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Автор: Ольга Робейко