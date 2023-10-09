Заседание проходило в закрытом формате.

Совет безопасности ООН не выступил с совместным заявлением по итогам экстренного заседания, посвященного нападению на Израиль.

Об этом пишет CNN со ссылкой на нескольких членов Совбеза. Заместитель посла Соединенных Штатов Америки в ООН Роберт Вуд заявил, что большое количество стран осудили атаки ХАМАС, однако были и те, кто отказался это делать.

"Я не хочу вдаваться в то, что действительно обсуждалось на брифинге, но есть большое количество стран, которые осудили атаки ХАМАС. Очевидно, что не все они (осудили нападения), и я не хочу вдаваться в подробности. Я думаю, что вы, вероятно, сможете вычислить одну из них и без моих слов", - сказал он журналистам.

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По словам Вуда, ситуация остается изменчивой и очень опасной, а официальные лица прилагают все усилия для того, чтобы не допустить распространения конфликта на весь регион.

Постоянными членами Совета ООН являются Китай, США, Франция, Великобритания и Российская Федерация. Также в него входят Албания, Бразилия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, Объединенные Арабские Эмираты, Швейцария, Эквадор и Япония. Для общего заявления необходимо единогласное согласие всех 15 членов Совета.

Заседание Совбеза ООН по Израилю: что известно

Напомним, после атаки ХАМАС Бразилия, председательствующая в Совете безопасности ООН, заявила о проведении экстренного заседания. Страна осудила произошедшее и выразила солидарность с народом Израиля.

Посол Израиля в Организации Объединенных Наций Гилад Эрдан перед заседаниям заявил журналистам, что переговоров с ХАМАС больше не будет, ее инфраструктура террора должна быть уничтожена.

Он призывал членов Совета однозначно осудить террористические атаки на Израиль и оказать непоколебимую поддержку стране.

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