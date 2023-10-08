Он требует от ООН полного осуждения действий ХАМАС.

Посол Израиля в Организации Объединенных Наций Гилад Эрдан заявил, что ХАМАС совершил вопиющие военные преступления и призвал ООН действовать.

Перед началом закрытого заседания Совета Безопасности ООН он сказал журналистам, что инфраструктуру ХАМАС необходимо уничтожить. "Эпоха переговоров с этими дикарями закончилась. Пришло время уничтожить инфраструктуру террора ХАМАС, полностью стереть ее с лица земли, чтобы подобные ужасы больше никогда не повторились", - цитирует его Reuters.

Также Эрдан требует от Совбеза однозначного осуждения безжалостных террористических атак ХАМАС против Израиля, пишет CNN. "Это немыслимое зверство должно быть осуждено. Израилю должна быть оказана непоколебимая поддержка, чтобы он мог защитить себя. Чтобы защитить свободный мир", - сказал он.

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Представитель страны добавил, что сейчас многие члены международного сообщества поддерживают Израиль, однако история научила, что "завтра это может быть не так".

"После Холокоста мир поклялся: "никогда больше". Этот же орган, ООН, был создан на пепелище Холокоста. Но вчера мы стали свидетелями того, как сотни евреев были хладнокровно убиты. Это момент "никогда больше", - добавил он.

Нападение ХАМАС на Израиль: последние новости

Напомним, 7 октября боевики совершили массированный обстрел Израиля, прорвали границу и ворвались на территорию страны. В сети появилось большое количество видео с расстрелянными и похищенными мирными людьми. Также сообщалось, что им удалось захватить военную технику.

По данным СМИ, за два дня число погибших от нападения достигло 700, еще 2200 получили ранения. Среди убитых и похищенных есть украинцы и другие иностранцы.

Ночью премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о завершении первой фазы "долгой и тяжелой войны" - уничтожении большей части чужих сил. Одновременно израильские военные начали наступательный этап, который продлится до тех пор, пока цель не будет достигнута, добавил он.

Соединенные Штаты Америки пообещали передать Израилю вооружение и боеприпасы, также они перебрасывают свои корабли и самолеты к побережью страны.

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