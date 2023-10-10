Силы обороны продолжают поиск боевиков на территории Израиля.

В ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) заявили, что уничтожение высокопоставленных членов ХАМАСа является одним из главных приоритетов.

"Мы не прекратим усилий по уничтожению высокопоставленных чиновников ХАМАСа, это является главным приоритетом", - заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари на пресс-конференции, пишет The Times of Israel.

По его словам, израильские военнослужащие продолжают искать террористов на юге страны. Только сегодня одного из них убили в районе Саада. Еще четыре террориста были убиты в районе Зикима, два - в районе Сдерота и еще два - в районе Реима.

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"Директива силам ясна. Найти террористов и уничтожить их. Мы держим сильную оборону на границе. Сегодня были попытки проникновения, но террористы были уничтожены до того, как достигли забора", - говорит Хагари.

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Напомним, сегодня израильские силы заявили о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС - министра экономики Джавада Абу Шамала и члена политбюро Закарии Абу Моаммар.

8 октября в СМИ сообщили о ликвидации одного из лидеров ХАМАС Аймана Юниса, а также стало известно о взятии в плен командующего Южного подразделения ВМС ХАМАС в Газе Мухаммеда Абу Гали.

Также Даниэль Хагари сообщил, что в кибуце Беэри, где обнаружили тела более 100 жителей, виявили тела 103 террористов.

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