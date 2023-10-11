Сейчас общее известное количество жертв среди граждан Украины - три человека.

Подтвердилась информация о гибели еще одного украинского гражданина в результате террористического нападения ХАМАС в Израиле. Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил в социальной сети Facebook.

В частности, оперативный штаб МИД Украины уже обработал более 1000 обращений украинцев в Израиле и секторе Газа.

"Украинский мальчик, который был спасен в Сдероте, восстанавливается после успешной операции. Он находится под опекой посольства, ему предоставляется вся необходимая медицинская и психологическая поддержка", - сообщил Николенко.

При этом дипломат сообщил о новых жертвах среди украинцев.

"К сожалению, подтвердилась информация о гибели еще одного украинца. Таким образом, сейчас общее известное количество жертв среди граждан Украины - три человека. Еще девять наших граждан получили ранения. Их состояние, а также места госпитализации уточняются", - подчеркнул спикер.

Кроме того, еще шесть украинцев считаются пропавшими без вести. Их поиском занимаются дипломаты в сотрудничестве с израильскими правоохранителями.

"Сейчас около 700 украинцев не могут выехать из Израиля из-за отмененных авиарейсов. МИД, Офис президента, посольство в Израиле работают в режиме 24/7 над организацией возвращения наших соотечественников", - добавил он.

В то же время, 170 украинцев заявили о желании эвакуироваться из сектора Газа. Оперативный штаб МИД, украинские посольства в регионе, другие причастные ведомства Украины прорабатывают возможные пути выезда. В то же время ситуация осложняется продолжающимися боевыми действиями.

Нападение ХАМАС на Израиль

Как сообщал УНИАН, утром 7 октября террористическая группировка ХАМАС напало на Израиль. Со стороны сектора Газа в направлении израильских городов выпустили тысячи ракет. Боевики прорвались на территорию страны как по земле, так и с воздуха, начав убивать мирное население и солдат в приграничных с Газой населенных пунктах.

Сейчас число погибших превысило 1200, также более 3 тысяч человек ранены, еще около 150 граждан Израиля террористы вывезли в Газу в качестве заложников, и судьба их неизвестна.

Президент Украины Владимир Зеленский рекомендует мировым лидерам посетить Израиль и поддержать израильский народ.

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