По мнению эксперта, могут быть возможности для заключения мини-сделки по освобождению женщин и детей, похищенных в Газу, если Турция и Катар окажут давление на ХАМАС.

Главарь ХАМАС Исмаил Хания говорит, что вопрос обмена пленными будет решен только после окончания войны. Об этом пишет The Times of Israel.

В своем заявлении лидер террористической группировки сообщает, что "стороны, которые связались с нами", предлагая посредничество в освобождении заложников посредством обмена пленными, были проинформированы об этом решении.

Хания также высоко оценил выносливость и готовность жителей Газы пожертвовать собой ради дела палестинцев и сказал, что "разрушения", которые в настоящее время осуществляет израильская армия в Газе в качестве ответных ударов, являются отражением "позора ее поражения".

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Стороны не заинтересованы в обмене пленными

По словам эксперта Гершона Баскина, на данном этапе ни ХАМАС, ни Израиль не заинтересованы в переговорах о крупном обмене. Такое мнение переговорщик по освобождению заложников, который работал над крупным обменом пленными Шалита в 2011 году, высказал изданию Telegraph.

Вместе с тем Баскин считает, что могут быть возможности для заключения мини-сделки по освобождению женщин и детей, похищенных в Газу, если Турция и Катар окажут давление на ХАМАС.

"Есть трудности. Никто не желает вести переговоры. Израиль не желает вести переговоры, они не хотят давать ХАМАСу какие-либо призы. Цель состоит в том, чтобы уничтожить ХАМАС, включая лидеров и военное крыло", - заявил Баскин, который был тайным переговорщиком в сделке, по которой один израильский пленник в Газе был обменян на тысячу палестинских заключенных.

Это означает, что одной из возможностей может быть то, что отряды израильского спецназа начнут "операции" высокого риска в Газе для спасения заложников, сказал эксперт.

"Там такое большое количество заложников, их можно спрятать [в Газе], но невозможно прятать вечно. Утечки будут. Израильтяне попытаются добраться до них, но есть риск, что заложники могут быть убиты. ХАМАС уже заявил, что его официальная позиция заключается в том, чтобы не вести какие-либо переговоры, пока идут боевые действия. И боевые действия в будущем не закончатся. Единственная возможность - это если несколько стран, у которых есть рычаги воздействия - Турция, Катар, Египет, - окажут давление для мини-сделки об освобождении женщин и детей", - сказал Баскин.

Война в Израиле - новости

Как сообщал УНИАН, рано утром в субботу, 7 октября, террористическая группировка ХАМАС напала на Израиль. Со стороны сектора Газа в направлении израильских городов выпустили тысячи ракет, а боевики прорвались на территорию страны, начав убивать мирное население и солдат.

По последним сообщениям, число погибших с момента начала разрушительной трансграничной атаки ХАМАСа в субботу возросло до более 900 человек, при этом около 150 человек были похищены в Газу. Подтверждена информация о гибели двух гражданок Украины в результате нападения боевиков.

Ранее террористы заявляли, что держат в заложниках около 130 израильтян. Они пообещали, что будут казнить их, если Израиль продолжит наносить удары по сектору Газы или решит провести наземную военную операцию.

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