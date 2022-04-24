Противник уже отстрелял по Украине большую часть своего ракетного арсенала, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия уже сделала в Украине достаточно, чтобы мир наконец признал ее спонсором терроризма, а российскую армию - террористической организацией.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Россия уже отстреляла по Украине большую часть своего ракетного арсенала. Конечно, у них еще остаются ракеты. Конечно, они могут продолжать ракетный террор против наших людей, но то, что они уже наделали - это точно достаточный аргумент для мира, чтобы наконец признать РФ спонсором терроризма, а российскую армию - террористической организацией", - подчеркнул президент.

Он добавил, что Украина будет настаивать на этом и в дальнейшем в переговорах с партнерами.

"Альтернативы такому признанию просто нет. Поэтому это правда. Российское государство стало террористом и ему не стыдно. А если не стыдно, то это сознательно, а значит должна быть максимальная ответственность", - сказал Зеленский.

Напомним, в конце марта руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал партнеров официально признать РФ государством-террористом, а ее вооруженные силы - террористической организацией.

Позже представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Штаты не исключают признания России государством-спонсором терроризма.

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